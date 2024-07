Quatro estações da CPTM recebem ação para inscrição de cursos gratuitos

A CPTM recebe o Programa Rede Daora para inscrições dos cursos profissionalizantes gratuitos. Jovens e adultos de 14 a 29 anos poderão se inscrever, das 14h30 às 17h, em diferentes estações da companhia. A ação acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo e tem como objetivo promover a qualificação profissional para diversos públicos e proporcionar oportunidades de desenvolvimento em várias áreas de atuação.

Na terça-feira (16/07), as inscrições acontecerão na Estação Tatuapé, onde a equipe da Rede Daora também realizará um pocket show com DJ com duração de 1 hora para demonstração dos cursos. Na quarta-feira (17/07), a atividade será na Estação Engenheiro Goulart, seguida pela Estação São Miguel Paulista na quinta (18/07). Por fim, na sexta-feira (19/07), as inscrições irão ocorrer na Estação Jardim Helena – Vila Mara.

Os cursos disponíveis para inscrição são: Locutor, Criação Musical, DJ, Visagismo para cabelo e maquiagem, Fotografia, Marketing Digital, Design e Desenvolvimento de Jogos 2D e Programação Web.

“Esta é uma excelente oportunidade para jovens e adultos se qualificarem profissionalmente com cursos gratuitos, oferecidos em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura da cidade de São Paulo”, destaca Rodrigo Pontes, gerente de Marketing da CPTM.

Serviço

Ação para inscrição de cursos gratuitos – Rede Daora

Horário: 14h30 às 17h

Data: 16/07, terça-feira

Local: Estação Tatuapé, Linhas 11-Coral e 12-Safira

Data: 17/07, quarta-feira

Local: Estação Engenheiro Goulart, Linha 12-Safira

Data: 18/07, quinta-feira

Local: Estação São Miguel Paulista, Linha 12-Safira

Data: 19/07, sexta-feira

Local: Estação Jardim Helena – Vila Mara, Linha 12-Safira