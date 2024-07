Quatro estações da CPTM recebem ação da campanha Julho Amarelo nesta semana

Na segunda, quarta e sexta-feira (15, 17 e 19/07), as estações Guaianases, São Miguel Paulista, Itaim e Comendador Ermelino da CPTM oferecem ao público, entre 09h e 19h, atendimento e informações para conscientização sobre a campanha Julho Amarelo.

Serão realizadas testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatites B e C. Essa ação faz parte da campanha de intensificação das ações de prevenção contra as Hepatites Virais. E acontece em parceria com a Coordenadoria Regional de Saúde Leste, da Secretaria Municipal de Saúde.

No mesmo horário, serão disponibilizados aos passageiros vacinas contra a influenza. Os imunizantes estarão disponíveis para a população acima de seis meses de idade e, para receber a dose, é necessário levar documento com foto.

Julho Amarelo

A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil com a finalidade de reforçar ações de prevenção e controle das hepatites virais. A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus ou uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Nem sempre a doença apresenta sintomas. Quando aparecem, se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

As hepatites virais, foco da campanha, são inflamações causadas por vírus representados por A, B, C, D e E.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Campanha Julho Amarelo

Datas: 15, 17 e 19/07

Horário: Das 09h às 19h

Locais: Estação Guaianases (Linha 11-Coral)

Estações São Miguel Paulista, Itaim Paulista e Comendador Ermelino (Linha 12-Safira)