Quatro dias após acidente de avião em Ubatuba, passageira continua em estado grave

A empresária Mireylle Fries, 41, que estava no avião que explodiu em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na última quinta-feira (9) está em estado mais grave, segundo apurou a Folha com pessoas próximas. Já o marido Bruno Almeida Souza e os dois filhos, de 6 e 4 anos, estão bem.

A família está internada no Hospital Sírio Libanês, que a pedido, não divulga boletim médico dos pacientes. Mireylle foi transferida para o hospital da capital paulista na manhã da última sexta-feira (10). Ela já estava em estado grave, enquanto os filhos e o marido estavam estáveis no quarto.

De acordo com uma reportagem do Fantástico, Mireylle foi considerada “uma leoa” por aqueles que testemunharam o acidente, uma vez que priorizou o socorro dos filhos e do marido.

Ela é filha de Milton Fries, considerado um dos pioneiros da produção de soja em Mineiros, no interior de Goiás. Milton também foi dono da empresa Real Máquinas, que vende maquinário agrícola. Ele morreu em 2012.

A família viajava de férias no avião de pequeno porte, que tentou pousar no Aeroporto Estadual de Ubatuba, mas ultrapassou a pista e explodiu na praia do Cruzeiro, na manhã da quinta-feira (9).

Segundo a Rede Voa, que administra o aeroporto, chovia no momento do acidente, e a pista estava molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista e atravessou o alambrado da cabeceira 9, disse a empresa.