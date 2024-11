Quase metade dos brasileiros planeja gastar mais na Black Friday

De acordo com pesquisa de intenção de compra na Black Friday, realizada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) a pedido da PiniOn, 37,3% dos entrevistados em nível nacional (1.702) pretendem fazer compras nesta data, 32,8% responderam que não têm intenção de consumir, enquanto 30% estão indecisos. Em relação à pesquisa realizada no ano passado, houve leve redução do número de entrevistados que manifestaram intenção de compra e diminuição mais intensa da quantidade daqueles que não manifestaram pretensão, enquanto o número de indecisos aumentou.

Com relação aos motivos para realizar compras durante a Black Friday, 22,2% dos entrevistados afirmaram que pretendem antecipar as compras de Natal; 46,5% têm interesse em adquirir itens de que precisam; e a maioria (51,0%) destacou que o principal motivo é aproveitar as grandes promoções e descontos exclusivos dessa data. Esses resultados sugerem que, assim como nos últimos três anos, não se espera uma “canibalização” significativa das compras de Natal, o que aponta para um crescimento das vendas no varejo tanto em novembro quanto em dezembro.

Entre os entrevistados que planejam realizar compras durante o período, 46,4% afirmam que gastarão mais do que em 2023, enquanto 26,0% não estão dispostos a fazê-lo. No que se refere ao valor das compras, a maioria (53,6%) pretende gastar entre R$ 50,00 e R$ 600,00. Comparado ao ano passado, houve um aumento no número de consumidores que planejam gastar mais durante a Black Friday, assim como uma elevação na faixa de valores previstos para as compras. Isso pode ser atribuído ao crescimento da ocupação e da renda, fatores que impulsionam o poder de compra dos consumidores.

A pesquisa também revelou que a maioria das compras ocorrerá em grandes redes de varejo (59,6%) e, predominantemente, de forma on-line, por meio de computador, celular ou tablet (54,5%), seguindo a tendência consolidada nas edições anteriores da Black Friday.

Na tabela abaixo, apresentamos as principais categorias de bens e serviços que fazem parte da intenção de compra dos entrevistados, assim como se a forma de pagamento seria à vista (dinheiro/débito, PIX) ou parcelada. Vale recordar que mais de uma opção pode ser escolhida por cada um dos consultados.

Divulgação

Nas intenções de compra captadas, tal como no ano passado, continuam predominando, em termos individuais, roupas, calçados e acessórios (38,9%), celular (21,2%), perfume (19,4%), móveis e artigos para o lar (20,6%), computador, notebook e tablet (16,5%), televisor (14,5%) e artigos de linha branca (41,4%). Chama a atenção que, em geral, à semelhança dos resultados observados nos últimos dois anos, existe preferência muito maior pelo pagamento à vista, o que refletiria o custo ainda elevado do crédito.

Para o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, em resumo, a perspectiva para as vendas da Black Friday sugere um resultado superior a 2023, principalmente em decorrência dos aumentos da renda e do emprego: “Adicionalmente, as intenções de compra reveladas pela pesquisa apresentam destaque não somente para artigos eletroeletrônicos, como também para aqueles de uso pessoal”, completa Ruiz de Gamboa.

Primeira parcela do 13º salário para fazer compras na Black Friday

Segundo pesquisa sobre quem pretende usar a primeira parcela do 13º salário para fazer compras na Black Friday, realizada pela ACSP/PiniOn, 50,9% dos entrevistados em nível nacional (634) pretendem usar a primeira parcela nesta data, 37,2% responderam que não têm intenção de usá-la para esse fim, enquanto 11,8% estão indecisos.

Para Ulisses Ruiz de Gamboa, “Esses números sugerem que a Black Friday tem se consolidado como uma data importante para os brasileiros, que veem nela uma chance de aproveitar o 13º salário para adquirir itens. O fato de mais da metade dos entrevistados estarem planejando gastar mais nesse período é um indicativo de que o consumo deverá continuar crescendo”, explica o economista.

Ulisses também comenta sobre a parcela de indecisos (11,8%). “Uma parte dos indecisos pode se decidir a comprar, em função de ofertas e descontos que considerem vantajosos”, acrescenta.