Quase 70 jovens da Fundação CASA vão às urnas no domingo (27)

No próximo domingo, 27 de outubro, 64 jovens da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) irão às urnas para escolher o próximo prefeito de Guarulhos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) instalará duas seções eleitorais especiais nos CASAs Guarulhos e Guayi, permitindo que os adolescentes participem ativamente do segundo turno das eleições municipais.

Ao todo, 481 eleitores da Fundação CASA foram alistados pelo TRE-SP para participar do segundo turno em 11 seções eleitorais espalhadas por três municípios do Estado de São Paulo. A maioria dos votantes é composta por adolescentes e jovens de até 21 anos, além de 25 servidores. Para adolescentes entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo, enquanto para jovens entre 18 e 20 anos, o voto é obrigatório, conforme determina a Constituição Federal.

Cidadania em foco: o impacto do voto

Essas seções são parte de um esforço contínuo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e da Fundação CASA para garantir o pleno exercício da cidadania, especialmente para adolescentes em privação de liberdade. Desde 2010, o TSE assegura o direito ao voto para jovens em medidas socioeducativas, conforme estabelece a Resolução nº 23.736/2024.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, reforça a importância dessa oportunidade para os adolescentes: “Mais do que um direito humano, o voto é um passo fundamental no processo de reintegração social desses jovens, permitindo que participem ativamente do exercício da cidadania”.

A Fundação CASA tem mobilizado suas equipes multiprofissionais para garantir que todos os eleitores alistados tenham a oportunidade de votar, além de organizar as justificativas eleitorais para aqueles que não votarão presencialmente.

Visita familiar semanal antecipada

Devido à realização do segundo turno, a visitação familiar semanal foi antecipada para sábado, 26 de outubro, em alguns centros socioeducativos da Região Metropolitana de São Paulo. As visitas nos CASAs Guarulhos, Mauá e Santo André I ocorrerão das 8h às 12h. No CASA Diadema, o horário será das 8h às 12h30. No CASA São Bernardo I, as visitas acontecerão das 9h às 13h, enquanto no CASA Guayi, serão das 13h às 17h.