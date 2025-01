Quase 400 veículos são autuados em rodovias de SP durante as festas de fim de ano

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) intensificou suas operações de fiscalização ao transporte coletivo intermunicipal durante o período das festas de Natal e Ano Novo, inspecionando um total de 902 veículos, incluindo ônibus, vans e micro-ônibus. Essas ações resultaram em 388 autuações, 24 notificações e a retenção de 44 veículos, dos quais 23 foram removidos para pátios de segurança.

As intervenções ocorreram em 27 municípios do estado, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos passageiros que utilizam o transporte intermunicipal. Os fiscais da Artesp verificaram se as empresas autorizadas estavam cumprindo as obrigações legais e trabalharam para combater o transporte irregular e clandestino. Durante as vistorias, os agentes analisaram a documentação dos veículos, o cumprimento dos horários de partida e diversos itens de segurança obrigatórios.

A fiscalização foi realizada nas cidades de Araraquara, Barretos, Bertioga, Boituva, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Franco da Rocha, Itapetininga, Itu, Itupeva, Jundiaí, Limeira, Nova Aliança, Nova Odessa, Pirassununga, Praia Grande, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Roque, Sorocaba e Votuporanga. O foco principal das operações foi identificar irregularidades nos veículos vistoriados e inibir práticas de transporte clandestino.

Riscos do Transporte Clandestino

O uso de transportes clandestinos pode representar sérios riscos aos usuários. Isso se deve ao fato de que esses veículos não são submetidos às vistorias técnicas exigidas pela Artesp e não garantem a cobertura de seguros de viagem. Durante as ações de fiscalização, veículos que apresentarem irregularidades podem ser retirados de circulação; nesse caso, os passageiros são transferidos para ônibus regulamentados.

Orientações para Viagens Fretadas

Para evitar contratempos durante as viagens intermunicipais em ônibus fretados no estado de São Paulo, a Artesp recomenda que os usuários verifiquem previamente se a empresa contratada e o veículo estão devidamente registrados na Agência. Essa informação pode ser obtida no site da Artesp. Além disso, antes do embarque, é possível checar a regularidade do veículo por meio do QRCode disponível próximo à porta.

Canal de Denúncias

A fiscalização do transporte intermunicipal também se beneficia das denúncias feitas à Ouvidoria da Artesp. Os usuários podem reportar problemas como má conservação dos ônibus ou descumprimento de horários pelo telefone 0800 727 83 77. O atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 19h. Alternativamente, denúncias podem ser enviadas por e-mail para [email protected].