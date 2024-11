Quase 300 mil estudantes fazem o Enade neste domingo (24)

No próximo domingo, dia 24, será realizado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024, destinado a aproximadamente 283 mil estudantes matriculados em cursos de Licenciatura. O exame representa uma etapa crucial para avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil.

O Exame

Os candidatos devem estar atentos ao horário de abertura dos portões, que ocorrerá ao meio-dia, com fechamento previsto para as 13h. A avaliação terá início às 13h30. Aqueles que ainda não verificaram seu local de prova podem consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição, disponível na plataforma onde efetuaram sua inscrição. Contudo, é imprescindível que tenham preenchido previamente o Questionário do Estudante, um requisito obrigatório para acesso ao cartão.

Para a realização da prova, os participantes devem utilizar caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente. Além disso, é necessário portar o cartão de confirmação e um documento oficial com foto. Dispositivos eletrônicos como celulares, bem como acessórios como bonés, óculos escuros e fones de ouvido são proibidos no local da prova. Esses itens deverão ser depositados em um envelope lacrado até o término do exame.

A organização e cumprimento das normas são essenciais para garantir a integridade e o bom andamento do Enade, assegurando que todos os estudantes possam realizar a avaliação em condições adequadas e equitativas.