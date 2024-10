Quase 1 tonelada de maconha é apreendida na divisa entre São Paulo e Paraná

A Polícia Civil apreendeu quase uma tonelada de maconha em dois carros na cidade do Mirante do Paranapanema, que fica na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. A ação foi realizada na quarta-feira (9) por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) em conjunto com as equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Os agentes descobriram que dois veículos vinham da região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo, possivelmente transportando drogas. Após pesquisas no sistema de inteligência, foi possível identificar a localização dos carros, então os investigadores se deslocaram para a divisa do estado.

No cruzamento da rodovia Olímpio Ferreira com a Euclides de Oliveira Figueiredo, os policiais avistaram dois carros com as mesmas características informadas pela Defron.

Um dos motoristas não obedeceu à ordem de parada, dando início a um acompanhamento. Em determinado momento, o suspeito entrou em uma região de mata, abandonou o veículo e conseguiu fugir a pé. O condutor do outro carro, de 30 anos, foi preso em flagrante.

No total, os dois automóveis carregavam 953,7 quilos de maconha divididos em 867 tijolos. Também foram localizados 82 pacotes de skunk e três de haxixe.

A droga foi encaminhada à perícia, bem como o carro do motorista que conseguiu fugir. O outro envolvido foi levado à 2ª Dise, da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde permaneceu preso por tráfico de drogas. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos no crime.