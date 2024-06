Quarteirão da Saúde atendeu mais de 370 pessoas no sábado

O compromisso da moradora do Sítio Joaninha em Diadema, Alessandra Leal, no final de semana, foi levar o filho Isaac ao mutirão do Programa Lentes do Saber, realizado no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso, no último sábado (22/06). Ele foi uma das 371 pessoas que passaram pelo local para ações significativas de saúde como o programa que avalia a saúde ocular de estudantes da rede municipal e disponibiliza óculos gratuitamente, quando há necessidade, e o Mutirão de Prótese Odontológicas, que entregou mais de 140 próteses dentárias para moradores da cidade.

Para o Programa Lentes do Saber foram convocados 450 matriculados do 1º ano do Ensino Fundamental da rede municipal e 50 pessoas com deficiência (Pcd) encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Dessas, 228 compareceram e realizam a avaliação oftalmológica.

Mais da metade (130) necessita dos óculos e os moradores já escolheram a armação no mesmo dia. O estudante da EMEB Annete Melchioretto optou por uma de cor vermelha. “É a minha favorita”, afirmou Isaac. Após a produção das lentes, a Secretaria de Educação entregará o item aos estudantes.

Também foram encaminhadas 38 pessoas para subespecialidades da oftalmologia como estrabismo (31), córnea (quatro), plástica (duas) e neuroftalmologia (uma). “Esse é resultado de políticas públicas responsáveis e que impactam positivamente na qualidade de vida da população. E o atendimento foi realizado no Quarteirão da Saúde, um Centro de Especialidades que atende mais de 20 mil pessoas por mês com cirurgias, exames e consultas”, reforçou o secretário municipal da saúde, José Antônio da Silva.

“A realização desse programa em parceria a Secretaria de Saúde é fundamental para melhorar a qualidade do ensino dos estudantes”, afirma a secretária de Educação, Ana Lúcia Sanches. Ela diz que é impossível que o aluno possa aprender corretamente sem enxergar. “Nesse sentido, compreendemos que os óculos são uma ferramenta para o desenvolvimento pedagógico dos alunos”, conclui.

Lentes do Saber

A próxima entrega de óculos do Programa Lentes do Saber será realizada em 01 de julho, na Secretaria de Educação, para 230 estudantes da EJA. Com esta ação, a Prefeitura soma mais de dois mil estudantes da rede municipal beneficiados com o item gratuitamente, desde o início do programa.

Sorrisos

Já para a entrega de próteses dentárias, compareceram 143 pessoas que participaram do Mutirão de Próteses Odontológicas, realizado em 25 de maio deste ano, para dar início à confecção do item. “Essa é uma batalha que tem 24 anos. Preciso me acostumar com a prótese, mas agora é só sorrir”, afirmou a moradora da Vila Nogueira, Maria de Fátima da Silva Nascimento.

Felicidade também compartilhada por Tereza Sousa Carvalho. “O atendimento, em todas as fases foi muito bom e nos explicaram tudo direitinho”, elogiou a moradora do bairro Serraria que recebeu uma prótese fixa.

Ao todo, foram entregues 91 próteses totais e 52 próteses totais. “Esse projeto é muito importante para os pacientes”, afirma Celia Chaer, coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas do Quarteirão da Saúde. “As pessoas que ganham suas novas próteses ficam felizes, recuperam sua autoestima, elas sorriem mais”, ressalta.