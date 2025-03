Quarta-Feira de Cinzas vai começar em clima de carnaval no Nordeste

Está bom, mas está acabando…

O último dia da programação oficial do carnaval na Região Nordeste, nesta terça-feira (4) promete fechar as festas de momo com chave de ouro.

Um arrastão de frevo encerra o “maior carnaval em linha reta do mundo”, no Recife. No Marco Zero da capital pernambucana, o Encontro de Maracatus começa às 16h, e é seguido de grandes nomes da música nacional, como Lenine, Elba Ramalho e Alceu Valença. As 2h40 da madrugada está programado para começar o “Orquestrão”, com quase duzentos músicos que vão entrar pela Quarta-Feira de Cinzas adentro.

Lá na Bahia, na capital Salvador, nem a chuva, nem as poças de lama desanimaram milhares de foliões que seguiram as Filhas e Filhos de Gandhy pelo circuito Barra-Ondina. Nesta terça-feira, é o Circuito Osmar que vai receber Ivete Sangalo, acompanhada de Saulo e Léo Santana.

Em Natal, Rio Grande no Norte, a programação oficial acontece desde às 10h, na Praia do Meio e em Ponta Negra, e vai também até a madrugada. A Fundação Capitania das Artes estima que mais de 25 mil pessoas estiveram na estreia do circuito de blocos no entorno da praia da Redinha.

A programação está intensa em todas as capitais nordestinas. Mas a atenção, novamente, será com a chuva.

O Inmet renovou o alerta laranja de perigo, válido até a manhã de Quarta-Feira de Cinzas, para mais de 200 cidades de todo o litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. É bom torcer para essa chuva apenas refrescar o calor e lavar a alma do folião.