Quarta Espetacular apresenta “Na Roda Com Sanduba”

A edição de setembro do Quarta Espetacular apresenta o espetáculo Na Roda Com Sanduba, na quarta-feira (11/09), às 20h30, na Casa da Matrona. Esta é uma oportunidade de vivenciar uma performance circense fascinante e inovadora com o multiartista Duba Becker. No palco o personagem do palhaço viajante Sanduba utiliza técnicas de Faquirismo para encantar o público com sua performance única.

O espetáculo promete uma série de números emocionantes, incluindo malabarismos com facas, camas de prego, monociclo, bola de acrílico e engolidor de fogo cênico. Cada ato explora a perspectiva do palhaço e sua relação com o universo misterioso da arte de rua, mambembe e cigana, apresentado por Sanduba em uma grande Roda de Rua.

Serviço

Quarta Espetacular – Na Roda Com Sanduba

Data: 11 de setembro de 2024, quarta-feira

Horário do espetáculo: 20h30

Local: Casa da Matrona – Rua Inhangapi, 275 – Vila Zelina – São Paulo (SP)

Abertura da Casa: 18h30

Ingressos antecipados: R$ 50 – pelo Sympla

Classificação: Livre

Duração: 45 minutos

Ficha Técnica Na Roda Com Sanduba

Roteiro e Criação: Cia. Suno

Elenco: Duba Becker

Figurino e Cenografia: Helena Figueira

Produção: André Moretti

Sobre a Quarta Espetacular

Quarta Espetacular é um evento mensal dedicado às Artes Cênicas em que oferece espetáculos de Circo, Teatro, Dança e outras formas de arte em dias alternativos aos finais de semana e em locais fora dos circuitos convencionais. Em sua quarta edição, tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e valorizar a arte de artistas diversos, proporcionando experiências culturais inovadoras para um público variado. A programação é divulgada no instagram do projeto @quartaespetacular.