Quarta é dia de mais uma edição do Florestan Embeleza

A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, realiza nesta quarta-feira, 13 de novembro, das 10h às 20h, mais uma edição do Florestan Embeleza. Durante o evento, alunos dos cursos profissionalizantes da Florestan ofertam à população, gratuitamente, diversos serviços de beleza e bem-estar. O Embeleza vai ocorrer na sede da instituição, na Rua Manuel da Nóbrega, 1.149 – Centro.

Nesta edição, vão ser oferecidos serviços em três períodos. Das 10h às 13h, o público vai poder escolher entre manicure decorativa, depilação, estética corporal, design de sobrancelha (com e sem henna) e hidratação e coloração de cabelos. Na sequência, das 13h às 17h, os serviços serão: manicure decorativa, tranças (a recomendação é vir com o cabelo higienizado), shiatsu e hidratação e coloração de cabelos.

Por fim, das 17h às 20h, serão ofertados barbearia, shiatsu e design de sobrancelha (com e sem henna).

Não é necessário agendar o atendimento e, para a hidratação e coloração de cabelos, o interessado deve trazer a tinta da cor desejada.

Desde que foi criado, em 2022, o Embeleza mantém um número alto de atendimentos por ano: neste primeiro ano, 360 pessoas; em 2023, foram cerca de 2050 pessoas; e, no ano corrente, foram atendidas por enquanto 810 pessoas, sendo a previsão para o evento de quarta de cerca de mais 500 pessoas.

Para Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, diretor-presidente da Fundação Florestan Fernandes, o Embeleza é um projeto já esperado pela comunidade da cidade. “Por serem serviços de beleza e bem-estar de qualidade, e todos gratuitos, a procura pela população tem aumentando continuamente. Todo mundo quer dar um trato no visual sem precisar pagar valores, às vezes elevados. Por outro lado, com esse evento nossos alunos têm a oportunidade de exercitar suas habilidades e aprendizagens em uma situação real, com clientes reais. Isso não tem preço do ponto de vista pedagógico. Ou seja, é um projeto vitorioso e apreciado pela cidade.”

Referência em qualificação profissional

Com mais de 27 anos de experiência em qualificação profissional, a Fundação Florestan Fernandes é referência na área, ofertando, entre outras modalidades de formações, três ciclos de cursos por ano. Os cursos oferecidos, por volta de 40, abrangem diversas áreas: Administração e Gestão, Serviços, Tecnologia da Informação, Beleza, Gastronomia, Juventude, entre outras.

A qualidade do trabalho realizado pela Fundação foi certificada pelo IndSat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), índice que mede a satisfação, pela população, de diversos serviços públicos. A Florestan obteve Grau de Excelência pela qualidade de suas instalações físicas e formações profissionalizantes.