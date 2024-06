Quanto o Palmeiras já faturou com as vendas da ‘geração de R$ 1 bilhão’?

“Se não fizer no mínimo 200 milhões de euros [cerca de 1,1 bilhão na cotação atual] nestes canhotos da categoria sub-17, pode mandar embora porque somos incompetentes.”

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, disse essa frase há dois anos em entrevista ao ge. As expectativas que o clube tinha com a geração foram cumpridas.

QUEM ERAM OS JOVENS CANHOTOS

Os jovens canhotos do sub-17 de 2022 que chamaram a atenção de JP eram: Arthur Gabriel (lateral esquerdo), Benedetti (zagueiro), Endrick (atacante), Estêvão (atacante), Fellipe Jack (zagueiro), Gabriel Vareta (zagueiro), Luis Guilherme (meia-atacante) e Thalys (atacante).

Arthur Gabriel, Benedetti, Gabriel Vareta e Thalys fazem parte do time sub-20 do Palmeiras atualmente. Eles vivem a expectativa de serem chamados por Abel Ferreira para iniciar a transição para o elenco profissional.

O zagueiro Fellipe Jack foi emprestado ao Como 1907, da Itália, que tem Thierry Henry e Cesc Fàbregas entre os acionistas minoritários. O clube italiano pagou 200 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão pelo empréstimo) e tem uma opção de compra no contrato de 2 milhões de euros (R$ 11,5 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jovem. A reportagem apurou que o Como tem interesse em exercer a compra.

Endrick: O Palmeiras vendeu Endrick ao Real Madrid por 35 milhões de euros fixos (R$ 201 milhões), e 25 milhões de euros em metas (R$ 144 milhões) – o clube merengue também arcou com as taxas da negociação, que custaram 12 milhões de euros.

Estêvão: O Palmeiras encaminhou a venda de Estêvão ao Chelsea por um negócio que pode chegar a 65 milhões de euros (R$ 374 milhões). O jovem tinha multa rescisória de 45 milhões de euros (R$ 259 milhões), mas os Blues toparam as condições do Alviverde para não perder Estêvão para outra equipe. O negócio ainda não foi oficializado.

Luis Guilherme: O negócio pela venda de Luis foi fechado por 30 milhões de euros (R$ 172 milhões), serão 23 milhões de euros fixos (R$ 132 milhões) e 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em bônus. O Alviverde garantiu na negociação que ficará com 20% do lucro (valor além do que foi gasto para contratá-lo) que o West Ham terá em uma futura venda do jovem para outro clube.

Considerando os valores totais das transferências do trio e do possível negócio de Fellipe Jack, o Palmeiras pode faturar um total de R$ 903 milhões – podendo atingir a previsão inicial de JP com novas vendas.

E O FUTURO?

O Palmeiras segue com altas expectativas com dois nomes dessa geração: Thalys e Benedetti. O clube acredita que muito em breve eles podem estar no elenco principal, e futuramente serem negociados – como aconteceu com Endrick.

O meio-campista Erick Belé (17), o atacante Wesley Lima (16) e o atacante Luighi (18) foram nomes ligados à Inter de Milão e também são bem avaliados. Segundo à agência de notícias italiana Ansa, um agente italiano certificado pela Fifa esteve no Brasil para fazer um relatório sobre os jovens do Palmeiras.

O Palmeiras estima que gasta cerca de R$ 30 milhões anuais com as categorias de base. Valor que se paga com a venda de jogadores formados na Academia de Futebol. nesta terça-feira (11), o mercado vê o Palmeiras como um dos melhores centros de formação de atletas do futebol sul-americano pelo histórico recente.