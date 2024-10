Quando saí da van, já sabia que ia ser só eu, diz sobrevivente de equipe de remo

Ele contou que estava dormindo na parte de trás da van e que não sabia o que estava acontecendo.

“Quando acordei, nem sabia o que estava acontecendo. Depois que fui ver que estava tudo desmoronado, meu pé estava preso. Quando eu saí daquela van, já sabia que ia ser só eu. Não tinha como mais ninguém sobreviver”, disse ele à RBS TV.

O jovem teve machucados no rosto e torção em um dos pés, que ficou preso ao banco quando a van tombou. Ele recordou ter ‘apagado’ durante o transporte da ambulância até o hospital. “Eles sempre estavam comigo em qualquer momento, não vai ser agora que eu vou deixar eles”, disse.

Ele participava nesta terça-feira (22) do velório coletivo que está sendo realizado na sede campestre do Clube Centro Português 1º de Dezembro, onde os atletas treinavam, em Pelotas.

Na cerimônia, haverá uma homenagem com remos na chegada dos corpos, que serão transportados em cortejo do aeroporto ao local por meio de blindados do exército.

As urnas funerárias estão sendo levadas por um avião da FAB (Força Aérea Brasileira), que foi colocado à disposição pelo governo federal. A aeronave partiu de Brasília para buscar as urnas em Curitiba e entregá-las em Pelotas.

Autoridades como o Ministro do Esporte, André Fufuca, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), prestarão homenagens no local.

A equipe fazia parte do projeto social Remar para o Futuro e competia pelo clube Campeonato Brasileiro Unificado, na Raia Olímpica da USP, realizado no último final de semana. O Centro Português anunciou que suspenderá as atividades, sem previsão para retornar.

Morreram Samuel Benites Lopes, 15; Henri Fontoura Guimarães, 15; João Pedro Kerchiner, 17; Helen Belony, 20; Nicole da Cruz, 15; Angel Souto Vidal, 16; Vitor Fernandes Camargo, 17; Oguener Tissot (técnico da equipe), 43; e Ricardo Leal da Cunha (motorista da van), 52.

O irmão de Henri, Ítalo Fontoura Guimarães, fez críticas à falta de recursos para que a equipe do projeto viajasse de avião para o torneio.

QUEM ERAM AS VÍTIMAS

