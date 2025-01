Quando ‘Emilia Pérez’ estreia nos cinemas brasileiros?

No dia 5 de janeiro, a cerimônia do Globo de Ouro apresentou aos fãs brasileiros o filme “Emilia Pérez”, que saiu da premiação com várias estatuetas. Este longa é um dos principais concorrentes para a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, onde disputará a atenção com “Ainda Estou Aqui”, protagonizado por Fernanda Torres. A revelação dos indicados ao Oscar ocorrerá nesta quinta-feira, 23.

Previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro, “Emilia Pérez” será distribuído pela Paris Filmes. O trailer do filme já está disponível para o público, gerando expectativas e discussões em torno da obra. Confira:

Estreia no Brasil e desafios na distribuição

Ao longo de sua exibição, o filme tem gerado controvérsias significativas, especialmente entre o público mexicano. Um dos pontos mais criticados é a ausência de atores locais no elenco, onde muitos não falam espanhol, levando à afirmação controversa da produção de que “não havia atores mexicanos talentosos o suficiente” para participar do projeto.

Além disso, críticos apontam que a narrativa aborda de forma superficial questões graves como o narcotráfico e os sequestros que afligem o México. Há ainda críticas relacionadas à perpetuação de estereótipos sobre a cultura mexicana e a comunidade trans. Em resposta às críticas, os criadores do filme parecem desconsiderar as opiniões divergentes, caracterizando-as como manifestações de uma minoria insatisfeita.

Enquanto isso, em alguns países, o longa foi disponibilizado na Netflix logo após sua exibição no Festival de Cannes. Contudo, o Brasil não fez parte do acordo de distribuição inicial, resultando em um lançamento mais tardio em comparação com o mercado norte-americano. Até o momento, ainda não há confirmação sobre qual serviço de streaming adquirirá os direitos para exibir “Emilia Pérez” no Brasil.

Críticas culturais e narrativas controversas

O enredo do filme gira em torno de uma advogada que recebe uma proposta desafiadora: ajudar um líder do cartel mexicano a se desvincular de suas atividades criminosas e tornar-se a mulher que sempre desejou ser. Com direção de Jacques Audiard e um elenco que inclui Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña e Selena Gomez, “Emilia Pérez” promete continuar gerando debates e reflexões tanto no Brasil quanto internacionalmente.