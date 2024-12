Quando a morte sussurra 2 | Famoso terror tailandês chega quinta nos cinemas 

Nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, o terror tailandês QUANDO A MORTE SUSSURRA 2 (Tee Yod 2), do cineasta Taweewat Wantha (“Uma Noite Maldita“), que volta para a sequência que já arrecadou mais de 22 milhões de dólares na Tailândia desde sua estreia nos cinemas locais, chega exclusivamente nos cinemas brasileiros, com distribuição da A2 Filmes.



O filme chegará aos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Curitiba, Belém, Aparecida de Goiânia, Barueri, Campinas, Guarulhos, Jundiai, Paulista, Praia Grande, Rio Claro, São Bernardo do Campo, São Leopoldo, Tamatanduba, Taubaté, Aguás Lindas de Goias, Ananindeua, Arapiraca, Araraquara, Blumenau, Ipatinga, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Macapá, Tucurui, Maranguape, Amargosa e Guarabira.



O primeiro filme foi um grande sucesso de público quando foi exibido na Netflix, uma das maiores plataformas de streaming mundial. Na sequência, três anos após a morte da irmã, Yak ainda persegue o espírito maligno que assombra sua família. Mesmo com a família pedindo para que desista, ele encontra pistas que revelam que o fantasma está sob o controle de um poderoso xamã.



Enquanto a família se prepara para o casamento de Yad, eventos assustadores confirmam o retorno do espírito. Yak enfrenta forças sobrenaturais, protegendo os seus, em uma luta final por paz e segurança.



Com distribuição da A2 Filmes, QUANDO A MORTE SUSSURRA 2 (Tee Yod 2) tem tudo para repetir o sucesso nos cinemas brasileiros, com cópias dublada e legendada, a partir do dia 12 de dezembro, quando chega as telonas.

Título Original: Tee Yod 2 | Death Whisperer 2

Direção: Taweewat Wantha

Roteiro: Sorarat Jirabovornwisut, Palapon Pongpat

Elenco: Nadech Kugimiya, Nutthatcha Padovan, Jelilcha Kapaun, Peerakrit Phacharaboonyakiat, Kajbhunditt Jaideee

Distribuição: A2 Filmes



Sinopse: Em 1975, Yak continua sua busca pelo espírito maligno que tirou a vida de sua irmã três anos antes. Ignorando os pedidos da família para que desista, Yak descobre que o espírito é controlado por um xamã escondido numa floresta perigosa e mística. Com a chegada do casamento de sua irmã Yad, a família se prepara, sem saber que a entidade está prestes a voltar. No hotel da cerimônia, sinais sobrenaturais começam a surgir, mergulhando a todos no terror. O espírito toma posse da mãe de Yad, desencadeando uma sequência de eventos horripilantes quando ela tenta atacar a filha. No confronto final, será que Yak conseguirá libertar sua família do espírito e encerrar a maldição?