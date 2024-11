Quando a Arte e a Educação dançam juntas

É possível utilizar a arte como ferramenta de Educação? Como é que a arte entra em nossas vidas? Por que o ser humano não vive sem arte? Como a arte pode transformar a vida? Quanto mais criativos e imaginativos somos, mas a imaginação é testemunha da liberdade de pensamento. Cada um de nós tem uma diferente forma de ser, de saber e de aprender. E é isso que nos faz únicos e singulares como seres humanos.

Pensando nisso, o Caleidos Cia. de Dança realiza em novembro o projeto “Leituras da Dança”, contemplou 10 apresentações do espetáculo “Entrevista” para gestores e professores da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Desta vez será contemplada a EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Antônio Rodrigues de Campos, de Jaraguá, zona noroeste de São Paulo.

Inicialmente dirigido a professoras e professores das redes públicas de ensino, no Projeto Leituras da Dança 2024 ampliou nesta edição seu público para estudantes jovens (Ensino Fundamental 2), funcionários, realizando dez apresentações presenciais do espetáculo “Entrevista” com Franco Salluzio, dialogando com aproximadamente 300 estudantes do Ensino Fundamental 2, quarenta professores, 15 gestores, 20 funcionários e comunidade escolar.

“Entrevista” com o intérprete/criador Franco Salluzio, é um espetáculo de dança contemporânea criado em 2022 no formato presencial, que conversa, a partir da dança e da oralidade, sobre a vida de um migrante do Pará na cidade de São Paulo.

O espetáculo discute como questões de orientação sexual e de gênero atravessam as relações profissionais, étnicas raciais, de sexualidade e de classe de um artista migrante em suas buscas por sobrevivência e reconhecimento.

Depoimentos das diretoras

Para a diretora da EMEF Antônio Rodrigues de Campos Fernanda Sgarbi, a Arte e mais especificamente a Dança traz para o corpo docente “um outro recomeço”. “Um recomeço para pensar sobre o corpo na escola, sobre nós professores e sobre os estudantes. Essas reflexões trazem repertórios para o uso de outras linguagens na práxis pedagógica dos trabalhos individuais de cada professor e professora e dos projetos coletivos da escola, além de propiciar uma outra forma de ver as narrativas das crianças e incentivá-las na construção de outras maneiras de ser e estar no mundo”, diz a diretora.

“Para os estudantes, o contato com a Arte e a Dança propicia outras formas de experienciar o corpo, de construir narrativas, de interagir com as pessoas e com si próprio. Traz um conhecimento sobre a própria identidade e outra forma de ver o mundo. Além de ludicidade, desafios e trocas, elementos essenciais para o processo de aprendizagem”, afirma Fernanda.

Segundo a diretora e pedagoga Ana Carolina Mandri, o projeto Leituras da Dança é um presente, uma potência para a EMEF Professor Antônio Rodrigues de Campos e para a escola pública, pois possibilita reflexões muito caras ao Projeto Político Pedagógico da escola por meio da arte. “A primeira etapa da execução do projeto é sempre voltada à formação de educadores, num processo dialógico e acolhedor e, posteriormente, os estudantes são recebidos no Instituto Caleidos para fruir arte”, ressalta.

E conclui: “O processo de formação dos cidadãos vai além da formação acadêmica e abrange os princípios da coletividade, do respeito, da convivência, e do bem comum, pilares fundamentais para a construção da justiça social. A arte tem um papel fundamental nesse processo, a medida em que aborda temáticas que promovam discussões no bojo destas questões, conduzindo os estudantes, de forma sensível à reflexão. Este é o horizonte da transformação social”.

