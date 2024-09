Qualis leva romance sobre diversidade e protagonismo preto para a Bienal do Livro

A Qualis Editora apresenta na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo cerca de 20 autores nacionais, com os mais diversos gêneros literários como romances lésbicos e aquileano, enredo com o protagonismo preto no cinema e jornalismo, suspense psicológico, livro hot, entre outros. No evento, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro, a casa editorial está localizada na rua D50.

Para compor as sessões de autógrafos no estande, o público pode aproveitar para tirar fotos no totem instagramável da autora Bianca Jung, que traz a continuação do livro O veneno na montanha. O chamado do abismo, segundo volume desta trilogia de ficção fantástica, lançado oficialmente no sábado (7).

Os leitores vão encontrar também outras novidades do universo mágico da literatura. Entre eles: IK. Prado, com a comédia romântica Ana Laura (com certeza) já superou sua ex, Roberta Gurriti, com Entrevistando você e Felipe Mateus, que lança o romance aquileano Amor em Jogo.

Confira a programação completa da editora:

Sessão de autógrafos com Laís Napoli

Livro: Entre ponteiros e eclipses

Data: 08/09

Horário: 14h

Sessão de autógrafos com Roberta Gurriti

Livro: Entrevistando você

Data: 08/09

Horário: 14h

Sessão de autógrafos com Felipe Mateus

Livro: Amor em jogo

Data: 08/09

Horário: 16h

Sessão de autógrafos com IK Prado

Livro: Ana Laura (com certeza) já superou sua ex

Data: 08/09

Horário: 16h

Sessão de autógrafos com J.L. Amaral

Livro: Ilhas Flutuantes

Data: 08/09

Horário: 18h

Sessão de autógrafos com Mauricio Gomyde

Livro: Vida Becker e a máquina de contar histórias

Data: 08/09

Horário: 18h

Sessão de autógrafos com Mila Wander

Livro: Obcecada pelo Mafioso

Data: 14/09

Horário: 10h

Sessão de autógrafos com Crys Carvalho

Livro: Além das aparências

Data: 14/09

Horário: 14h

Sessão de autógrafos com Helô Delgado

Livro: Uma parte do meu coração

Data: 14/09

Horário:16h

Sessão de autógrafos com Cristina Valori

Livro: Sinais de amor

Data: 14/09

Horário: 18h

Sessão de autógrafos com Arquelana

Livro: Querida Penélope

Data: 15/09

Horário: 14h

Sessão de autógrafos com Silvia Spadoni

Livro: Um beijo sob as estrelas, Um beijo ao luar e O que toca o coração

Data: 15/09

Horário: 16h

SERVIÇO DO EVENTO:

O que: 27ª Bienal do Livro de São Paulo

Quando: 06 a 15 de setembro

Onde: estande da Citadel, Rua H48

Local: Distrito Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Ingressos: https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/ingressos