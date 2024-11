Qualifica SP prorroga inscrições de oferta com 3,3 mil vagas para cursos gratuitos e remotos

Com 3,3 mil vagas disponíveis, a oferta de cursos gratuitos e remotos de qualificação profissional do Qualifica SP – Novo Emprego, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, foi prorrogada até esta sexta-feira (29). Os interessados devem se cadastrar pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

As aulas são online e ao vivo, com vagas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite. A escolha dos cursos foi realizada após análises das demandas de mercado em todo o território estadual. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas em aberto.

A oferta conta com cursos de assistente administrativo (780 vagas), assistente contábil de crédito e cobrança (210 vagas), assistente de recursos humanos (570 vagas), auxiliar de logística (270 vagas), balconista de farmácia (330 vagas), espanhol para recepção (390 vagas), inglês para recepção (510 vagas), operador de caixa (150 vagas), operador de telemarketing (30 vagas), porteiro e controlador de acesso (30 vagas), recepção e atendimento (30 vagas) e técnicas de vendas (30 vagas).

Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início para o dia 2 de dezembro. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas do curso.

Serviço

Prorrogação das inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP – Novo Emprego

Quantidade de vagas: 3.330 vagas

Formato: Remoto

Inscrições: até 29 de novembro

Início das aulas: 2 de dezembro (previsão)

Site para inscrições: www.qualificasp.sp.gov.br