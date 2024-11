Qualifica SP: Programa já ofereceu mais de 215 mil vagas em cursos gratuitos

Segundo o relatório divulgado em outubro pela Randstad, empresa líder global em soluções para recursos humanos, para 80% dos contratantes brasileiros existe uma grande escassez de profissionais qualificados no mercado de trabalho. A qualificação é um dos principais fatores para a conquista de uma colocação profissional, especialmente em tempos de alta competitividade e transformações tecnológicas. Para impulsionar a profissionalização, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, por meio do programa Qualifica SP, oferece cursos de qualificação e empreendedorismo gratuitos e com certificação.

“O Qualifica SP foi desenhado para atender às diferentes necessidades do mercado e dos trabalhadores paulistas, oferecendo um programa de alta qualidade. Nosso objetivo é garantir que cada participante saia preparado para enfrentar novos desafios e se destacar”, afirma a coordenadora de ensino profissionalizante da SDE, Myrian Prado.

Lançado em março de 2023, o programa atende desde jovens em busca de uma primeira experiência profissional até empreendedores que desejam aprimorar suas habilidades e expandir seus negócios. Todos os cursos são gratuitos, certificados e oferecidos em formatos presenciais e virtuais. Desde a sua criação, mais de 215 mil vagas foram disponibilizadas em diversos cursos.

Modalidades do Qualifica SP

O programa Qualifica SP possui três modalidades distintas para atender a população paulista. A modalidade Novo Emprego é voltada para jovens e adultos que desejam iniciar uma nova carreira ou se requalificar, preparando-os para áreas com alta demanda de profissionais no estado de São Paulo.

Já o Meu Primeiro Emprego é destinado a jovens de 16 a 24 anos com ensino fundamental completo que buscam sua primeira colocação no mercado de trabalho, oferecendo suporte para ingressar com preparo e segurança.

Por fim, o Qualifica SP – Empreenda é focado em empreendedores que já atuam há pelo menos três meses, proporcionando mentoria personalizada para o desenvolvimento de pequenos negócios, além da possibilidade de acesso a microcrédito de até R$ 21 mil pelo Banco do Povo Paulista (BPP).

Inscrições abertas

Os interessados nos cursos do Qualifica SP devem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br. Atualmente, estão disponíveis as seguintes ofertas:

Inteligência Artificial – Google Cloud: Curso remoto com inscrições abertas até 16/11. Com 3,5 mil vagas, a oferta é dividida em três módulos que introduzem os conceitos de inteligência artificial generativa.

Instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração e climatização: Oferta da modalidade Qualifica SP – Novo Emprego em Praia Grande. Com 60 vagas, o curso tem inscrições abertas até 20/11 e será ministrado na unidade móvel de ensino da SDE.