Qualifica SP Novo Emprego: últimos dias para se inscrever em cursos gratuitos

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, encerra nesta quarta-feira (5) as inscrições para 240 vagas em cursos presenciais e gratuitos do Qualifica SP “Novo Emprego – Inclusão PcD” para os municípios de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Piracicaba, Sorocaba e São Vicente. A ação é destinada a jovens a partir de 16 anos, com prioridade para pessoas com deficiência (PcDs), que buscam inserção no mercado de trabalho.

Os cursos são operador de caixa (Araçatuba); técnicas de vendas (Araraquara); assistente administrativo (Bauru); recepção e atendimento (São Vicente), assistente administrativo (Sorocaba) e recepção e atendimento (Piracicaba). Os municípios terão duas turmas de 20 vagas cada.

A escolha dos cursos foi realizada após análise das demandas de mercado das regiões. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, ou seja, oferecer treinamento em segmentos em que há vagas abertas.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 5 de junho. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados na cidade em que o curso será oferecido.

A convocação dos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início para o dia 18 de junho. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.