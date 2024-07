Qualifica SP – Novo Emprego oferece curso profissionalizante na Região Metropolitana de SP

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional do Qualifica SP – Novo Emprego, programa destinado a pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho. São 16 turmas de 20 vagas, totalizando 320, para o curso Informática Básica, nas cidades de Caieiras (40), Carapicuíba (40), Embu das Artes (40), Guariba (40), Jandira (20), Piacatu (20), Santo André (60) e Araçariguama (60).

A escolha do curso foi realizada após análise das demandas de mercado da região, juntamente aos municípios. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas abertas.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até 15 de julho. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas são presenciais e têm previsão de início para o dia 22 de julho. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas do curso.

Serviço

Curso Informática

Cidade: Araçariguama

Local: Centro Inclusão Digital (CID) – Rua Santa Cruz, 217 – Centro – Araçariguama – SP

Quantidade de vagas: 60 (três turmas)

Inscrições: até 15 de julho

Início das aulas: 22 de julho (previsão)

Duração do curso: 100 horas

Horários: manhã (8h às 12h10), tarde (13h às 17h10) e noite (18h às 22h10)

Cidade: Caieiras

Local: Núcleo de Formação e Capacitação Profissional de Caieiras “Mário Meneguini” – Praça Claudio Manoel da Costa S/N – Laranjeiras

Quantidade de vagas: 40 (duas turmas)

Inscrições: até 15 de julho

Início das aulas: 22 de julho (previsão)

Duração do curso: 100 horas

Horários: tarde (13h às 17h10) e noite (18h às 22h10)

Cidade: Carapicuíba

Local: Univesp Polo Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba, piso G5)

Quantidade de vagas: 40 (duas turmas)

Inscrições: até 15 de julho

Início das aulas: 22 de julho (previsão)

Duração do curso: 100 horas

Horários: manhã (8h às 12h10) e tarde (13h às 17h10)

Cidade: Embu das Artes

Local: Univesp Polo Embu das Artes – Rua Alberto Giosa, 320 (Km 282 da Rodovia Regis Bittencourt)

Quantidade de vagas: 40 (duas turmas)

Inscrições: até 15 de julho

Início das aulas: 22 de julho (previsão)

Duração do curso: 100 horas

Horários: manhã (8h às 12h10) e tarde (13h às 17h10)

Cidade: Guariba

Local: Escola Municipal Professor Barros – Rua Rui Barbosa, 269 – Centro

Quantidade de vagas: 40 (duas turmas)

Inscrições: até 15 de julho

Início das aulas: 22 de julho (previsão)

Duração do curso: 100 horas

Horários: tarde (13h às 17h10) e noite (18h às 22h10)

Cidade: Jandira

Local: Centro de Referência da Juventude (CRJ) – Rua Fernando Pessoa, 195 – Vila Lucinda

Quantidade de vagas: 20 (uma turma)

Inscrições: até 15 de julho

Início das aulas: 22 de julho (previsão)

Duração do curso: 100 horas

Horários: noite (18h às 22h10)

Cidade: Piacatu

Local: EMEF – Professor Eládio Rosseto – Rua Antônio Gomes Jardim, 101 – Jardim Brasília

Quantidade de vagas: 20 (uma turma)

Inscrições: até 15 de julho

Início das aulas: 22 de julho (previsão)

Duração do curso: 100 horas

Horários: noite (18h às 22h10)

Cidade: Santo André

Local: CESA – Estr. Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho, Santo André – SP

Quantidade de vagas: 60 (três turmas)

Inscrições: até 15 de julho

Início das aulas: 22 de julho (previsão)

Duração do curso: 100 horas

Horários: manhã (8h às 12h10), tarde (13h às 17h10) e noite (18h às 22h10)