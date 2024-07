Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego oferece 9,3 mil vagas em cursos gratuitos profissionalizantes

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas até 6 de agosto para as mais de 9.300 vagas nos cursos profissionalizantes gratuitos do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego, em todo o estado. Os cadastros podem ser feitos pelo site www.qualificasp.sp.gov.br, no qual é possível consultar os municípios participantes.

A ação é destinada a jovens de 16 a 24 anos, com ensino fundamental completo, que moram no estado e desejam ingressar no mercado de trabalho. Luiz Filipe, por exemplo, é graduado em Direito aos 24 anos de idade e optou por cursar AutoCAD para aprimoramento profissional. “É muito importante mostrar para o mercado de trabalho que você é fluente em ferramentas de tecnologia. Por isso, considero o Qualifica SP tão importante”, relata.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, o primeiro trimestre de 2024 registrou 4,6 milhões de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam nem possuem ocupação profissional.

Sobre os cursos

Todos os cursos foram pensados e desenvolvidos para atender às demandas atuais do mercado de trabalho e abrangem as seguintes áreas: Tecnologia da Informação; Gestão e Negócios; e Automotivo. A oferta conta com 24 opções de qualificações disponíveis, entre presenciais (6.445 vagas) e remotas (2.893 vagas), que têm duração de 120 horas e que poderão ser realizadas ao longo de quatro meses.

As aulas presenciais vão ocorrer em instituições de ensino parceiras, como Escolas Técnicas (Etecs), Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) e unidades do Senai de 89 municípios do estado de São Paulo. Já os cursos online serão ministrados de maneira ao vivo por meio da plataforma da Escola Start.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por meio do e-mail informado durante o ato da inscrição. As aulas têm previsão de início para 10 de agosto.

Confira as 24 opções de cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação e Automotivo:

Administração de Redes Windows;

Ajudante de Logística;

Aprenda a Programar em C#;

Assistente Financeiro;

Auxiliar de Vendas;

Criação de Aplicativos;

Criação de Sites com Marketing Digital;

Criação de Sites e Plataformas Digitais;

Desenho no AutoCAD;

Desenvolvimento de E-commerce;

Desenvolvimento de Software para web e celular;

Design de Plataforma Digitais e Experiência do Usuário;

Excel Aplicado à Área Administrativa;

Gestão de Pequenos Negócios;

Introdução à Robótica Utilizando Arduíno;

Introdução ao Banco de Dados;

Introdução ao Desenvolvimento em Java;

Jogos Digitais;

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais;

Office 2019;

Rotinas de Recursos Humanos;

Segurança Cibernética Fundamental;

Técnicas de Atendimento;

Tecnologia e Eletricidade Automotiva.

Serviço

Inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego

Prazo: até 06/08

Site: www.qualificasp.sp.gov.br