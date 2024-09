Qualifica SP – Empreenda oferece cursos gratuitos de qualificação em SP e Ribeirão Preto

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação empreendedora do Qualifica SP – Empreenda, programa destinado a pessoas que buscam começar a empreender ou empreendedores que buscam expandir e melhorar as finanças dos seus negócios. Além de mentoria, o programa possibilita o acesso a linhas de microcrédito do Banco do Povo.

São 135 vagas para o curso presencial de Alta Performance do seu Negócio, sendo 70 para São Paulo e 65 para Ribeirão Preto. As inscrições devem ser realizadas por meio do site do programa até 18 de outubro.

Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 18 anos, domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao total de vagas, será realizado um sorteio. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail.

As aulas são presenciais e têm previsão de início para o dia 28 de outubro. Para receber o certificado, o aluno deve ter 100% de presença nas aulas do curso, que tem duração de 30 horas + mentorias.

Serviço: Curso de Alta Performance do seu Negócio

Locais:

Descomplica SP

Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2.314 – Jabaquara, São Paulo – SP

Supera Parque

Endereço: Av. Dra. Nadir Águiar, 1.805 – Jardim Dr. Paulo Gomes Romeo – Ribeirão Preto – SP