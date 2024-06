Qualifica SP Empreenda oferece curso para mulheres empreendedoras em parceria com o Sebrae

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas para curso de qualificação exclusivo para micro e pequenas empreendedoras (formais ou informais). A iniciativa conta com 100 vagas e é oferecida pelo Qualifica SP Empreenda em parceria com o Sebrae Delas. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 14 de junho.

De acordo com o levantamento “Dell Women Entrepreneur (WE) Cities” publicado em 2023, que classifica cidades de todo o mundo com base na capacidade de atrair e incentivar o empreendedorismo feminino, os maiores desafios para elas são o acesso a recursos financeiros, carga burocrática, impostos corporativos elevados e complexidade do sistema tributário.

Exclusivo para mulheres, a capacitação tem como objetivo capacitar e fortalecer essas empreendedoras a partir de mentoria em tópicos como planejamento e marketing e do acesso à linha de microcrédito do Banco do Povo.

Com a carga horária de 20 horas, o curso será ministrado de maneira remota síncrona (com interação em tempo real entre professores e alunas) e está previsto para iniciar ainda este mês. Podem participar empreendedoras de todo o estado de São Paulo, de 18 anos ou mais, que tenham um negócio formal ou informal há no mínimo três meses.