Qualifica SP – Empreenda oferece curso gratuito para empreendedores em SP e Ribeirão Preto

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com vagas abertas para curso gratuito de qualificação empreendedora do Qualifica SP – Empreenda, programa destinado a pessoas que buscam começar a empreender ou empreendedores que desejam expandir e melhorar as finanças dos seus negócios. As inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (18), pelo site: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/empreenda.

Estudante de estatística, Elisa Brito, de 21 anos, tem planos de abrir um minimercado autônomo. Neste ano, ela fez um curso por meio do programa Qualifica Empreenda Jovem e explica que conseguiu finalmente desenvolver melhor o seu projeto. “Eu fiz o curso do Qualifica Empreenda Jovem e o programa me ajudou muito. Fez toda a diferença na hora de organizar minhas ideias. Consegui colocar meu plano de negócios no papel”, conta.

Vagas atuais

São 135 vagas para o curso presencial de Alta Performance do seu Negócio, sendo 70 para São Paulo e 65 para Ribeirão Preto. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 18 anos, domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao total de vagas, será realizado um sorteio. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail.

As aulas são presenciais e têm previsão de início para o dia 28 de outubro. Para receber o certificado, o aluno deve ter 100% de presença no curso, que tem duração de 30 horas + mentorias.

Serviço: Curso de Alta Performance do seu Negócio

Locais:

Descomplica SP

Endereço: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 –

Jabaquara, São Paulo – SP

Supera Parque

Endereço: Av. Dra. Nadir Águiar, 1805 – Jardim Dr.

Paulo Gomes Romeo – Ribeirão Preto – SP

Inscrições: até 18 de outubro

Início das aulas: 28 de outubro (previsão)

Duração do curso: 30 horas + mentorias