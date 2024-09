Qualidade do ar em São Paulo está em nível muito ruim, segundo Cetesb

A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo está classificada como muito ruim pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) nesta terça-feira (10). Esse é um nível abaixo do pior na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

A qualidade do ar está muito ruim devido à suspensão de material particulado, segundo o órgão. Isso acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes por conta da estiagem e ventos fracos, acrescenta.

Nessa classificação, de acordo com a Cetesb, pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados. População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. A indicação é reduzir esforço físico pesado ao ar livre.

O QUE SIGNIFICAM OS NÍVEIS:

Moderado – Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.

Ruim – Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.

Muito ruim – Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).

Péssima – Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

TEMPO SECO DEVE PERMANECER ATÉ DOMINGO

O tempo seco e a onda de calor em pleno inverno devem continuar em São Paulo, ao menos, até domingo (15), segundo a previsão do tempo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, os modelos numéricos de previsão estendida apontam que entre a noite de domingo e o início da próxima semana podem ocorrer chuvas irregulares, rápidas e isoladas, com baixo potencial para alagamentos, devido a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista.

“Esse sistema deve trazer alívio do calor e dos baixos índices de umidade do ar registrados nos últimos dias”, afirma o órgão municipal.

Segundo dados dos meteorologistas do CGE, o último registro de chuva na cidade ocorreu nos dias 24 e 25 de agosto.

Até lá, a região metropolitana de São Paulo terá de conviver com temperaturas de verão fora de época. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a máxima deverá oscilar entre 33°C e 34°C até a sexta-feira (13).