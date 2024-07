Quais as doenças neurológicas mais comuns nas crianças?

Segundo a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, as condições neurológicas infantis podem ser definidas como doenças que atingem não somente o cérebro, mas também a medula espinhal e o sistema nervoso. Dentre os vários sintomas destacam-se: dor de cabeça ou nas costas, disfunção muscular, tremor, paralisia, movimentos involuntários, problemas de aprendizagem, baixo rendimento escolar, entre outros.

– Transtorno do Espectro Autista (TEA): É um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Dentro do grupo das doenças neurológicas infantis podemos destacar o autismo como um dos mais frequentes.

– Transtorno de Déficit de Atenção Hiperatividade(TDAH): O TDAH é um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Em geral, o TDAH na infância se associa a dificuldades na escola e no relacionamento com as outras crianças, pais e professores. Crianças e adolescentes com o transtorno podem apresentar mais problemas de comportamento, por exemplo, dificuldades com regras e limites.

– Cefaleia na Infância: As cefaleias primárias mais comuns em crianças são a enxaqueca e a cefaleia tensional. Já as secundárias decorrem de condições clínicas comuns, (gripes e infecções de vias aéreas superiores) e, mais raramente, de problemas graves de saúde (traumatismo, sangramento ou isquemia cerebral, tumores).

– Epilepsia na Infância: As crises epilépticas ocorrem quando há descargas elétricas anormais nos neurônios. Elas podem ocorrer de forma isolada ou associada a outros problemas neurológicos, como paralisia cerebral, síndromes genéticas, malformações, traumatismos, tumores cerebrais, infecções do sistema nervoso, dentre outros.

SOBRE A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROLOGIA INFANTIL (SBNi)

Desde a sua fundação a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNi) vem realizando encontros anuais e ações com o objetivo de congregar neurologistas infantis, propiciando maior progresso e difusão de conhecimentos.

https://linkme.bio/sbninfantil