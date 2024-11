Quais artistas apoiam Kamala Harris e Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos em 2024

A campanha para a presidência dos Estados Unidos está chegando ao fim, com a votação marcada para a próxima terça-feira (5), e nos últimos meses a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump angariaram o apoio de dezenas de celebridades e artistas.

Harris foi quem reuniu o maior número de estrelas de Hollywood e grandes nomes da música, com destaque para o endosso público de algumas das maiores estrelas do pop, como Beyoncé, Taylor Swift e Billie Eilish. Já Trump conseguiu o apoio dos rappers 50 Cent e Azealia Banks, além do ator Mel Gibson.

Veja abaixo alguns dos principais nomes que apoiaram os candidatos à presidência americana

Kamala Harris

Como é costume nas eleições americanas, a candidata democrata dominou a preferência da classe artística. Até Arnold Schwarzenegger, que já foi governador da Califórnia pelo Partido Republicano, afirmou que desta vez vai votar na democrata.

Beyoncé, uma das maiores estrelas pop do planeta, participou de um comício de Kamala em Houston, no Texas, sua cidade natal. Falou por cinco minutos, fez um discurso em que evocou o voto das mulheres e cedeu o uso de sua música “Freedom” à campanha.

Taylor Swift, outro nome do panteão do pop atual, publicou um texto apoiando a democrata logo após o debate entre os candidatos na televisão americana. Ela fez um chamado para que seus fãs se registrassem para votar em Harris.

Outra dupla entre os gigantes do pop, Billie Eilish e seu irmão Finneas gravaram um vídeo para apoiar a democrata. Citaram os direitos reprodutivos das mulheres, a preocupação com o meio ambiente e a preservação da democracia como razões para escolher a candidata.

Além deles, o rapper Eminem discursou em comício de Harris, que foi endossada também pela cantora britânica Charli XCX –criadora do termo “brat”, de seu mais recente álbum, que marcou este ano–, Madonna, Neil Young, Olivia Rodrigo, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bad Bunny, Lizzo, Jennifer Lopez, Cher, James Taylor, The National, Megan Thee Stallion, Bon Iver e John Legend, entre outros músicos.

Entre as estrelas do cinema com Harris estão George Clooney, apoiador histórico do Partido Democrata, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Will Ferrell, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio , Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, Kerry Washington, Jane Fonda, Ben Stiller, Matt Damon, Lin-Manuel Miranda, Aubrey Plaza, Jennifer Aniston, Mel Brooks, Mark Hamill, Robert De Niro, Jennifer Lawrence, Bryan Cranston e Anne Hathaway.

Donald Trump

A maior estrela da música que já apoiou Trump, o rapper Kanye West desta vez não fez campanha para o republicano. Ele, aliás, chegou a lançar uma candidatura própria para a presidência dos Estados Unidos, há quatro anos, quando o ex-presidente também concorreu ao cargo. Agora, ele afirmou a um paparazzo que vai votar no ex-presidente, mas não deu motivos e nem discursou em favor do candidato.

Mas Trump conseguiu reunir alguns nomes de peso do rap em apoio à sua candidatura. O principal deles é 50 Cent, que postou a capa de seu álbum mais famoso, “Get Rich or Die Trying”, com o rosto do republicano. Lil Wayne e Kodak Black, que receberam indulto presidencial de Trump há três anos, estão com ele agora.

A cantora Azealia Banks, conhecida por apoiar o ex-presidente, também vai votar nele neste ano. “Ele já enfrentou quantas falências? Quantas esposas? Quantos programas de TV? Sério, nada pode derrubá-lo”, ela disse. O rapper DaBaby, em um podcast, afirmou que votaria no republicano, e o chamou de “gangster”. Lil Pump, estrela do rap de SoundCloud, apoiou Trump na eleição passada e faz o mesmo agora.

O candidato republicano também tem apoio de Kid Rock, que há anos endossa o ex-presidente, e de cantores da música country –em geral, mais conhecidos dentro do que fora dos Estados Unidos. Jason Aldean, Brian Kelley, Lee Greenwood e Chris Janson são alguns dos nomes desse estilo musical que tocaram em convenções do Partido Republicano.

No mundo do cinema e da televisão, o ex-presidente tem recebido apoios de gente menos famosa que na comparação com Harris. O ator Mel Gibson talvez seja o mais conhecido deles, mas a lista também inclui a atriz Drea de Matteo, estrela de “Sopranos”, John Schneider, de “Smallville”, Jim Caviezel, de “A Paixão de Cristo”, Taryn Manning, de “Orange is the New Black”, Dennis Quaid, de “O Dia Depois de Amanhã”, James Woods, de “Salvador”, Jon Voight, que também é pai de Angelina Jolie, e o comediante britânico Russell Brand, entre outros.