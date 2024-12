Quadrilha usa site de relacionamentos para sequestros em São Vicente

A cidade de São Vicente, localizada no litoral de São Paulo, tem sido cenário de uma série de sequestros relâmpagos orquestrados por uma quadrilha que utilizava um site de relacionamentos para atrair suas vítimas. As ações criminosas foram registradas por câmeras de monitoramento, que capturaram o modus operandi do grupo.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil revelaram que os sequestradores abordavam homens durante encontros agendados através da plataforma online. As ocorrências ocorreram na Rua Coaracy Paranhos, no bairro Itararé, onde pelo menos cinco homens foram sequestrados, embora apenas dois tenham formalizado boletins de ocorrência.

As gravações mostram que o grupo atuou repetidamente em horários semelhantes ao longo de três dias consecutivos. As vítimas eram surpreendidas assim que estacionavam seus veículos em frente a um edifício, aguardando a chegada da pessoa com quem tinham marcado o encontro.

No último sábado (14), um dos suspeitos, um homem de 28 anos, foi detido e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) em São Vicente. A polícia confirmou que ele já possuía antecedentes criminais por estelionato e enfrentará acusações de sequestro com extorsão.

O indivíduo é acusado de ter criado um perfil falso no site de relacionamentos, se passando por uma mulher para atrair homens a encontros noturnos. Durante esses encontros, as vítimas eram abordadas por outros membros da quadrilha e levadas a um cativeiro.

O delegado responsável pelo caso, Estevam Gabriel Urso, informou que o suspeito foi autuado em flagrante. No entanto, outros dois integrantes do grupo conseguiram escapar. A polícia apreendeu um celular com o detido e pretende solicitar autorização judicial para investigar possíveis comunicações com os cúmplices.

Imagens obtidas pela polícia também mostraram o suspeito utilizando o cartão bancário de uma das vítimas para adquirir um tênis avaliado em mais de R$ 1,5 mil em uma loja de luxo. Durante a prisão do acusado, as autoridades conseguiram localizar uma das vítimas, que havia permanecido em cativeiro por dois dias no Morro do Voturuá.

A Polícia Civil está empenhada na identificação e captura dos demais membros da quadrilha. Em resposta ao aumento das ocorrências na área, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) intensificou o patrulhamento nas ruas da região afetada.

Os desdobramentos deste caso continuam a ser acompanhados pelas autoridades e pela população local.