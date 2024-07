Quadrilha tenta roubar carga de R$ 50 mil, mas acaba presa pela PM

Cinco homens foram presos pela Polícia Militar na terça-feira (23) suspeitos de envolvimento em um roubo de carga. A mercadoria de roupas, avaliada em R$ 50 mil, foi recuperada pelos policiais no bairro Vila Maria, na zona norte de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista e um colega de trabalho realizavam o transporte da mercadoria de uma loja quando dois suspeitos bateram com um carro na traseira do caminhão. As vítimas foram forçadas a parar o veículo e acabaram surpreendidas pelos assaltantes.

Outros três criminosos se juntaram ao bando e começaram a fazer o transbordo da carga. Testemunhas, que perceberam e desconfiaram da ação criminosa, acionaram a polícia. Com a chegada dos PMs, cinco bandidos foram presos em flagrante; um conseguiu fugir.

Ainda no local, a equipe recuperou a carga de roupas, que já estava no carro dos criminosos. O veículo usado pelo bando era dublê e possuía queixa de furto desde 2017.

O caso foi registrado como roubo de carga, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, no 73º Distrito Policial (Jaçanã). Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia.