Quadrilha suspeita de estelionato é alvo da operação Dactilo em SP

A Polícia Civil de São Paulo cumpre 16 mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma quadrilha suspeita de aplicar golpes usando dados de servidores públicos do Paraná. A Operação Dactilo foi deflagrada em conjunto com as polícias do Paraná e de Sergipe nesta terça-feira (6). Os alvos são nas cidade de São Paulo, Mauá, Igaratá e Mogi das Cruzes.

Segundo as informações, os envolvidos no crime recrutavam pessoas para usar biometrias e fotografias em fraudes, emitindo certificados digitais em nome de magistrados e funcionários dos Tribunais de Justiça do Paraná e de Sergipe. Nos golpes, milhões de reais foram desviados pelos estelionatários.

As investigações do 78º Distrito Policial (Jardins) descobriram o esquema de estelionato, falsificação de documentos públicos e falsidade ideológica. Após trabalhos de inteligência, os suspeitos foram identificados, e a Justiça expediu os mandados, que estão sendo cumpridos hoje.

Os agentes também fazem buscas em 38 endereços. Na ação, dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes foram apreendidos.