Quadrilha responsável por pontos de tráfico é presa pela Dise no interior de São Paulo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), prendeu na terça-feira (6), três homens e apreendeu um menor de idade, que formavam uma quadrilha especializada na administração de pontos de tráfico. O flagrante aconteceu em Mogi Guaçu, região de Campinas, no interior de São Paulo. Mais de 170 porções de drogas e quase R$ 13 mil em espécie foram apreendidos.

Os agentes iniciaram a operação após a investigação revelar os endereços usados como pontos de venda de drogas. A equipe monitorou os locais, identificou os membros da quadrilha e mapeou a hierarquia do crime. A ação também contou com policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Campinas.

O chefe do bando era responsável pela administração do tráfico e pelo comando do esquema. Eles contavam com dois vendedores e um gerente, que armazenava, preparava e abastecia as “biqueiras”.

Os investigadores flagraram o adolescente auxiliando na distribuição dos entorpecentes nos pontos de tráfico e identificaram um carro usado pelo “gerente” para o transporte das drogas. Durante a campana, a equipe ainda observou as negociações e então constatou o crime de tráfico.

O caso foi encaminhado à Justiça, que expediu mandados de busca e apreensão. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a atividade criminosa em andamento e prendeu o quarteto em flagrante.

Durante as vistorias, foram encontradas 78 porções de maconha, 71 pedras de crack, dois tijolos de cada droga, 24 pinos de cocaína, ecstasy, balanças de precisão e embalagens. Um carro e a quantia em dinheiro também foram apreendidos.

O caso foi registrado na Dise como tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menor e cumprimento de mandado de busca e apreensão. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.