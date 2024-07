Quadrilha que atuava no roubo de veículos em Viracopos é presa

A Polícia Civil cumpre, nesta segunda-feira (29), mandados de prisão temporária e de busca contra cinco suspeitos de roubo de veículos de luxo em um estacionamento do aeroporto de Viracopos, em Campinas. A ação ocorre em Juquitiba e Arujá, na região da Grande São Paulo, e em Campinas. Até o momento, dois criminosos foram presos e dois menores de idade apreendidos.

As investigações começaram quando os criminosos invadiram o estacionamento, no dia 22 de junho, e roubaram oito veículos que estavam no local. Eles foram identificados e o caso foi encaminhado à Justiça, que expediu os mandados. Conforme a polícia, os quatro estão envolvidos diretamente no roubo, sendo um deles acusado de receptação. De acordo com as informações, um dos adolescentes também participou de outro roubo ao local, em abril.

No total, sete locais estão sendo vistoriados para o esclarecimento do caso.

A operação, denominada Sentinela Viracopos, em alusão ao nome do aeroporto, é comandada pela 4ª Delegacia de Atendimento ao Turista, com apoio da Divisão de Investigações Criminais de Campinas (Deic). A ação segue em andamento.