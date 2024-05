Quadrilha especializada em roubo de cargas milionárias é presa em SP

Quatro homens, entre 54 e 59 anos, foram presos suspeitos de liderar uma quadrilha especializada em roubos de cargas milionárias. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Limeira, no interior de São Paulo, coordenou a Operação Highway Pirates para cumprir cinco mandados de prisão e outros sete de busca e apreensão, na terça-feira (28).

As investigações iniciaram após um roubo de carga de cigarros, avaliada em R$ 8 milhões, na cidade de Limeira, em junho do ano passado. Na ocasião, os agentes prenderem dois suspeitos em flagrante e recuperaram a mercadoria. Outros dois roubos similares em regiões diferentes do estado foram analisados pelas equipes.

A quadrilha, fortemente armada com fuzis e pistolas, costumava usar bloqueadores de sinal, veículos clonados e violência na abordagem das vítimas, além de visar sempre cargas de alto valor aquisitivo.

Com informações sobre as lideranças do bando, que teriam arquitetado os crimes, a Polícia Civil pediu à Justiça cinco mandados de prisão e sete de busca e apreensão.

Em uma chácara ligada ao bando, na cidade de Juquitiba, os investigadores encontraram duas pistolas e descobriram um bunker debaixo da área da piscina, onde foram localizados paletes de plástico com inscrição e logomarca das empresas assaltadas, o que confirma que o lugar servia para esconder as mercadorias roubadas.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Carapicuíba, Campinas, Guarujá, São Roque e São Paulo. Quatro pistolas, quatro bloqueadores de sinais, três placas de veículo, além de munições, celulares, maconha, haxixe, cigarros eletrônicos e outros itens foram apreendidos na operação.

A Polícia Civil segue em busca do quinto suspeito, que está com um mandado de prisão em aberto. Os casos foram registrados na DIG de Limeira.