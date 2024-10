Quadrilha especializada em fraudes bancárias é alvo de megaoperação em SP, SC e GO

O Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar de São Paulo deflagrou uma megaoperação, em parceria com o Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos (Cybergaeco), do Ministério Público, contra uma quadrilha especializada em fraudes bancárias. Os policiais cumprem 57 mandados de busca e apreensão e seis de prisão nos estados de São Paulo, Goiás e Santa Catarina, nesta quarta-feira (9).

A ação também conta com a participação de equipes da Polícia Civil e de outros setores do Ministério Público. Em São Paulo, os mandados são cumpridos em São Bernardo do Campo, Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, Suzano, Embu das Artes, Arujá e Praia Grande. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa que causou um prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões a uma instituição financeira.

Conforme as investigações, o bando se aproveitava de uma vulnerabilidade no sistema de controle de garantias de um banco para realizar transações fraudulentas, utilizando contas em nome de “laranjas” — termo usado quando uma conta é aberta em nome de uma pessoa que não é a verdadeira beneficiária dos recursos depositados nela.

Além disso, a quadrilha usava dispositivos de cobrança vinculados a estabelecimentos comerciais fictícios para simular transações legítimas e enganar as vítimas.

No total, 280 agentes públicos participam da operação, entre policiais militares, civis e promotores de Justiça, que trabalham de maneira coordenada para neutralizar a atuação da organização criminosa.

A operação segue em andamento.