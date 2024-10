Quadrilha envolvida em logística do tráfico é presa com com 700 kg de maconha

Quatro homens, de 26, 28, 34 e 35 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na segunda-feira (14), no Jardim dos Manacás, em Carapicuíba, região da Grande São Paulo. A Polícia Civil descobriu que a quadrilha fazia parte da logística do crime, ao ajudar no transporte e no armazenamento do entorpecente. Com o bando, foram apreendidos cerca de 700 quilos de maconha.

As investigações apontaram para um “fornecedor” de drogas de uma facção criminosa, que consta como procurado no sistema policial. Conforme as informações, o foragido, de 32 anos, movimentava grandes quantidades de entorpecentes no município, escondendo o produto nos arredores de uma comunidade.

Os agentes iniciaram as buscas e passaram a monitorar a localidade. Os investigadores desconfiaram de um veículo de uma empresa de logística, que estava estacionado em frente a um imóvel. A equipe passou a acompanhar o trajeto que o motorista fazia. Três suspeitos desembarcaram do veículo e se encontraram com outros dois comparsas, que estavam em um carro.

Os cinco criminosos foram identificados. Antes que os suspeitos pudessem trocar de veículo, a equipe policial iniciou a abordagem. Um dos envolvidos conseguiu fugir, mas as buscas continuam. Os demais suspeitos foram presos no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois dos envolvidos trabalhavam para a empresa de logística e teriam alugado a van para que o foragido guardasse as drogas, que seriam transportadas pela outra dupla.

Após deter a quadrilha, os policiais continuaram as investigações para localizar as drogas. A equipe retornou ao imóvel abandonado. Durante a vistoria, os policiais encontraram 844 tijolos de maconha, além de 4,8 mil porções da droga. Tudo foi apreendido.

Os detidos permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba como tráfico de drogas e associação para o tráfico.