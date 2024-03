Quadrilha é presa por envolvimento em furto de depósito de perfumes em São Paulo

A Polícia Civil prendeu uma quadrilha suspeita de atacar e furtar estabelecimentos comerciais em São Paulo. Os quatro envolvidos, com idades entre 26 e 36 anos, foram presos depois de invadirem um depósito de perfumes, na madrugada desta quinta-feira (14), no Jardim Parque do Lago, na zona sul da capital paulista.

Os investigadores da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos (Divecar) identificaram o veículo que era usado pelo bando para praticar os crimes. Com as informações sobre a atuação dos suspeitos, os policiais passaram a monitorar a região.

Na madrugada de hoje, durante uma campana na zona sul da cidade, flagraram o veículo parado em frente a uma distribuidora de perfumes. Na abordagem, conseguiram deter o motorista. Dentro da empresa, os policiais encontraram três suspeitos que estavam separando os produtos que seriam transportados no veículo. Eles tentaram fugir, mas acabaram presos.

Os envolvidos usaram ferramentas para arrombar o estabelecimento, bem como tentaram desativar o sistema de alarmes da empresa. No local, foram apreendidos os materiais usados pelos criminosos. O veículo, que estava com as placas clonadas, também foi apreendido. A ação da polícia evitou que o bando desse um prejuízo de R$ 1,5 milhão ao estabelecimento.

Os quatro suspeitos foram presos e encaminhados para a sede da 1ª Delegacia da Divecar. O bando foi atuado por furto, associação criminosa e adulteração de sinal automotor. Eles permanecem à disposição da Justiça.