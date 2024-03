Quadrilha é presa no centro de SP por furto de carga

A Polícia Militar prendeu uma quadrilha suspeita de furtar 1,1 mil bolsas e aparelhos eletrônicos. Os quatro suspeitos, com idades entre 23 e 35 anos, foram flagrados em um depósito descarregando um carro com as mercadorias, na segunda-feira (18), no bairro Bela Vista, região central de São Paulo.

Durante patrulhamento, a equipe identificou um veículo as placas adulteradas. Durante o monitoramento, o suspeito parou um carro em um estacionamento para encontrar outro homem. Na abordagem, a polícia constatou que o veículo tinha queixa de furto. Os dois suspeitos seriam responsáveis pelo furto de uma carga de 300 eletrônicas e 850 bolsas no fim de semana. A carga é avaliada em R$ 80 mil.

Em um depósito nas proximidades, outros dois homens foram detidos também suspeitos de receptação. A dupla já respondia em liberdade pela prática de outros crimes patrimoniais. No local, mais de 130 caixas com diversos produtos foram apreendidas.

O caso foi registrado como furto de estabelecimento, tentativa de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, no 8º Distrito Policial (Brás).