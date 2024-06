Quadra da rua Ariosto da Silva Lázaro é entregue reformada para a população

Neste sábado, o prefeito Marcelo Oliveira entregou a quadra de esportes da rua Ariosto da Silva Lázaro, no Jardim Zaíra, totalmente reformada. A iniciativa faz parte do compromisso da administração municipal de proporcionar espaços esportivos de qualidade para os moradores de Mauá. O espaço ganhou gramado sintético, novas traves, alambrados e os muros receberam nova pintura.

A reforma da quadra da rua Ariosto da Silva Lázaro é apenas uma das várias melhorias realizadas pela prefeitura em locais esportivos da cidade. Além do Ginásio Profª Berenice Rumiko Endo, outros ginásios e quadras também receberam atenção. As melhorias incluem a construção de dois campos com gramado sintético e a reforma dos ginásios Celso Daniel, Fernando Conceição e Élio Bernardi, bem como das quadras Karol Brasil de Melo e do CMEC Parque das Américas.

Adicionalmente, outra quadra no Zaíra, localizada na rua Sebastião Antonio da Silva, e mais duas quadras no Jardim Pajussara e na Vila Santa Cecília, foram reformadas. Dois campos de futebol, o Campo Distrital José Pires de Arruda, na Vila Assis Brasil, e o Campo Marcelo Quirino, conhecido como Arena Bordô, no Jardim Itapeva, também ganharam gramado sintético, oferecendo uma infraestrutura moderna e adequada para os praticantes do esporte.

Essas ações refletem o esforço contínuo da administração municipal em promover o esporte e o bem-estar dos moradores de Mauá. A revitalização dos espaços esportivos não só melhora a infraestrutura da cidade, mas também incentiva a prática de atividades físicas, contribuindo para a saúde e a integração social da comunidade.

Com a entrega da quadra da rua Ariosto da Silva Lázaro, a prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de espaços que beneficiam toda a população de Mauá, proporcionando ambientes seguros e bem-equipados para o esporte e o lazer.