PUMA e Palmeiras lançam uniformes em prol do Meio Ambiente

A PUMA Brasil e a Sociedade Esportiva Palmeiras criaram dois uniformes exclusivos em apoio ao Junho Verde, mês dedicado à conscientização para a proteção ao Meio Ambiente. Os uniformes exclusivos desenvolvidos pela marca esportiva e o clube alviverde serão utilizados em campo pelos jogadores em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Vasco no dia 13 de junho, no Allianz Parque. As novas camisas são feitas 100% com poliéster reciclado e tecidos não utilizam alvejantes em seu processo de fabricação. Confira o vídeo de lançamento clicando aqui.

No primeiro tempo da partida, os jogadores entrarão em campo vestindo a camisa com predomínio da tonalidade verde e apenas algumas áreas brancas. No retorno do time após o intervalo, o segundo manto será utilizado, com predominância da cor branca, ocupando o que antes era verde. O simbolismo da troca de uniformes remete ao desmatamento ilegal e chama a atenção para a urgência da mobilização social em prol do tema.

As novas camisas fazem parte de um kit que estará à venda apenas para sócios-torcedores Avanti nas lojas da Palmeiras Store – interessados podem adquiri-la virtualmente a partir do segundo tempo da partida e nas lojas físicas a partir desta sexta-feira (14). São 1914 unidades, quantidade em alusão ao ano de fundação do Palmeiras. Cada par de camisas conta ainda com um número sequencial aplicado na parte da barra, em referência à unidade correspondente do kit. Ainda em homenagem ao ano histórico para o clube, PUMA e Palmeiras irão plantar 1914 mudas de árvores em área de reflorestamento.

As embalagens dos kits foram confeccionadas pela instituição Badu Design, em cores únicas para cada unidade e acabamento exclusivo, resultado da utilização de materiais reaproveitados. As tampas reutilizam embalagens plásticas e as caixas resultam de resíduos de pisos de exportação. Os logos da PUMA e do Palmeiras foram gravados pela técnica de laser, em plaquinhas feitas com resíduos de MDF.

“Palmeiras e PUMA se unem, mais uma vez, para conscientizar os nossos milhões de torcedores sobre um tema urgente e de suma importância para todos nós. Procuramos chamar a atenção da sociedade para a necessidade de protegermos o meio ambiente, com foco, principalmente, no combate ao desmatamento das nossas florestas. É um alerta fundamental por um futuro mais verde e mais sustentável”, afirmou a presidente Leila Pereira.

“A preocupação com a sustentabilidade está presente em tudo que fazemos e é um pilar que temos em comum com o Palmeiras”, destaca a diretora de marketing da PUMA Brasil, Luciana Soares. “Criamos então duas camisas que levantam a temática em um momento importante com o objetivo de conscientizar os torcedores e a população em geral”, completa.

Sobre a iniciativa da PUMA “Forever Better”

A PUMA está comprometida em ser transparente sobre o impacto ambiental de seus produtos. Temos trabalhado para colocar a sustentabilidade no centro de nossos negócios desde que lançamos nosso primeiro código de conduta em 1993. Chamamos nossa estratégia de “Forever Better”, isso porque vemos a sustentabilidade como um processo, não uma meta. É uma curva de aprendizado e há melhorias incrementais, mas o importante é que não vamos parar. Definimos 10 áreas-alvo onde queremos melhorar até 2025, incluindo nossas metas sobre mudanças climáticas, circularidade e a escolha dos materiais que usamos em nossos produtos.

Como resultado dos nossos esforços, segundo dados da Corporate Knights de janeiro de 2024, a PUMA se destacou como única empresa têxtil no ranking das 100 empresas mais sustentáveis em todo o mundo, em indicadores de meio ambiente, compromisso social e governança corporativa.

Sobre a iniciativa do Palmeiras “Por Um Futuro Mais Verde”

O programa Por Um Futuro Mais Verde busca consolidar o Palmeiras como uma organização responsável e geradora de impacto positivo para a indústria do futebol e toda a sociedade. O projeto de responsabilidade institucional conta com pilares econômico, social e ambiental.

Como forma de propagar esta ideia, o clube adotou medidas que influenciam diretamente no cotidiano de todos os seus colaboradores: aderiu ao uso de energia renovável e espalhou diversas mensagens de conscientização pela Academia de Futebol e a sede social.

Além disso, o Maior Campeão do Brasil participa anualmente de campanhas preventivas como Setembro Amarelo (suicídio), Outubro Rosa (câncer de mama e colo do útero), Novembro Azul (câncer de próstata) e Dezembro Verde (abandono e maus-tratos contra animais).

Recentemente, o Palmeiras também se mobilizou para ajudar as vítimas da catástrofe climática do estado do Rio Grande do Sul, doando toda a renda líquida da partida contra o Athletico-PR, estampando um QR Code na camisa dos jogadores para divulgar a campanha de doações realizada pela ONG Ação da Cidadania e disponibilizando postos para arrecadação de suprimentos de primeira necessidade.