PUMA Cumbre, a bola oficial da CONMEBOL Copa América está pronta para rolar nos gramados do torneio

A 48ª edição da CONMEBOL Copa América™ já tem sua bola oficial pronta para rolar pelos gramados dos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. A PUMA, patrocinadora oficial da competição e fornecedora da bola Cumbre, também disponibilizará para venda camisetas e bonés para os fãs de futebol.

O nome PUMA Cumbre busca inspiração na cordilheira que se estende por toda a América, uma forma de homenagear e levar o futebol da região para um novo patamar. Seu design é inspirado no formato do continente, apresentando 16 linhas que remetem ao total de países participantes da CONMEBOL Copa América 2024™. Desta forma, a bola entrelaça todas as nações que competem no torneio de seleções mais antigo e emocionante do mundo.

A PUMA Cumbre destaca-se pela sua tecnologia de alto nível e máximo desempenho, atestado pela FIFA Quality Pro, certificação que atende aos mais altos padrões de desempenho da FIFA. Seu design é composto por 12 gomos selados que proporcionam uma distribuição de peso equilibrada, com costuras expandidas e profundas que garantem aero dinamismo. Apresenta ainda a válvula PAL (PUMA Air Lock), assegurando retenção de ar. A PUMA Cumbre é um exemplo do compromisso da marca esportiva em estar na vanguarda de design e tecnologia.

No contexto do ano do esporte, a marca esportiva de vestuário de esporte reforçará a comunicação da PUMA Cumbre através de sua campanha de marca mais importante dos últimos anos, “FOREVER. FASTER. – See The Game Like We Do”. Durante a competição, a campanha também apresentará os marcos alcançados por diferentes nações latino-americanas nas edições anteriores da CONMEBOL Copa América™, tendo a PUMA como protagonista.

Uma versão especial da PUMA Cumbre, com detalhes dourados, será a protagonista da final do torneio no dia 14 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.