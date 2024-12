“Pulseira”: Mari Fernandez lança videoclipe ao lado de Guilherme e Benuto

Um dos feats mais aguardados do DVD “Ao Vivo no Rio de Janeiro”, ganhou um novo capítulo! Mari Fernandez, considerada uma das principais artistas brasileiras de sua geração, une forças com a dupla Guilherme & Benuto no clipe de “Pulseira”. A produção inédita chega ao público nesta sexta-feira (13), prometendo trazer ainda mais emoção e animação para essa música que já conquistou os fãs.

Com uma batida envolvente e animada, “Pulseira” conta a história de alguém tentando superar uma relação com a ajuda de um bom copo de bebida, em uma narrativa que mistura sofrimento e diversão, ao demonstrar que, enquanto está com o braço cheio de pulseira, esquece do ex amor doendo e só relembra no dia seguinte. O clipe traz uma estética vibrante e momentos que refletem a intensidade da letra, explorando o carisma e a química entre Mari e a dupla.

“Já era intenção nossa gravar uma música com a Mari e se torna mais especial quando é recíproco. A música é pra cima e isso tem tudo a ver com ela e com a gente, conta a história de alguém que está sofrendo, mas dependendo de como decide lidar com isso, é possível superar” completam.

Mari Fernandez, consolidou-se como uma das maiores representantes da música brasileira atual, acumulando sucessos e milhões de streams nas plataformas digitais. Guilherme & Benuto, por sua vez, são referências no mercado sertanejo, com uma carreira marcada por hits e parcerias de peso.

“Essa música é uma pedrada, acho que o público vai se identificar, pois todo mundo já viveu uma experiência de afogar o coração doído na bebida a ponto de esquecer que estava sofrendo e só lembrar no dia seguinte. Receber dois grandes amigos para cantar ela comigo, torna tudo ainda mais especial.” afirma Mari Fernandez.

A música, lançada anteriormente, já é destaque nas playlists e promete alcançar novos patamares com o lançamento do videoclipe. O audiovisual foi gravado no “Espaço Hall” com lotação máxima e uma energia contagiante. Produzido por Dudu Oliveira e dirigido por Flaney Gonzallez, esse projeto marca a entrada de Mari Fernandez no cenário da música sertaneja e contou com participações de Lauana Prado e da dupla Guilherme e Benuto.