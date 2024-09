PUC-SP promove debate sobre segurança pública e democracia

Organizado pela Reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Comissão de Direitos Humanos D. Paulo Evaristo Arns – Comissão Arns e Instituto Vladimir Herzog, o seminário “Segurança Pública e Democracia” acontecerá na próxima sexta-feira (20/09), a partir das 09h, na sede da PUC-SP, na Rua Ministro de Godói, 969, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. O objetivo do evento é reunir autoridades, especialistas e pesquisadores para um debate político sobre segurança pública no campo democrático.

Serão realizadas duas mesas de discussão, às 09h30 e às 11h, com autoridades como o Secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo; o ex-ministro da Justiça e membro da Comissão Arns, José Carlos Dias; o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e membro da Comissão Arns, Antonio Claudio Mariz de Oliveira; Fabiana Dal’Mas, promotora de Justiça no Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (GEVID); Benedito Mariano, ex-ouvidor das Polícias, ex-secretário Segurança Pública de Diadema e coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE; e Goro Hama, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e ex-presidente do Conselho Consultivo da Fundação Mário Covas.

Especialistas no assunto também estarão presentes, como Samira Bueno, diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Cida Bento, fundadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT e membro da Comissão Arns; Gabriel Chalita, professor de Direito, jurista e escritor; e Bruno Paes Manso, pesquisador do NEV-USP.

Após o evento, será elaborada uma carta-compromisso sobre o tema, voltada tanto à sociedade da capital paulista quanto às candidaturas políticas do município. Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada em junho deste ano mostrou que a segurança pública e os crimes cometidos na cidade são apontados como o problema mais grave de São Paulo na visão dos eleitores (29%). O tema superou questões como saúde (17%), educação (5%) e transporte público (5%).

PROGRAMAÇÃO

09h – Abertura

Angela Brambilla Lessa – vice-reitora da PUC-SP

Vidal Serrano – diretor da Faculdade de Direito da PUC-SP

Marco Petrelluzzi – ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e Procurador de Justiça de São Paulo (em nome das entidades organizadoras)

09h30 às 11h – Mesa 1

José Carlos Dias – ex-ministro da Justiça e membro da Comissão Arns

Gabriel Chalita – professor de Direito, jurista e escritor

Cida Bento – fundadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT e membro da Comissão Arns

Goro Hama – ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e ex-presidente do Conselho Consultivo da Fundação Mário Covas

Benedito Mariano – ex-ouvidor das Polícias, ex-secretário Segurança Pública de Diadema e coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE

11h às 12h30 – Mesa 2

Mário Sarrubbo – Secretário Nacional de Segurança Pública

Antonio Claudio Mariz de Oliveira – ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e membro da Comissão Arns

Samira Bueno – diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Bruno Paes Manso – pesquisador do NEV-USP

Fabiana Dal’Mas – promotora de Justiça no Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (GEVID) Central e coordenadora do Subcomitê de Gênero do Ministério Público de São Paulo (MPSP)

12h30 às 13h – Encerramento

Serviço

Segurança Pública e Democracia

Data: 20/09/2024 (sexta-feira)

Hora: 09h às 13h

Local: PUC-SP – auditório 239 (2º andar) – Rua Ministro de Godói, 969 – Perdizes, SP