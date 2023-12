Público lota o Complexo Dream Car Museum para conferir as atrações especiais

Após meses de muita expectativa, a espera acabou. Às 9 horas deste sábado, o Complexo Dream Car Museum abriu oficialmente as portas aos fãs de carros antigos na cidade de São Roque, distante 60 quilômetros da capital paulista. O tempo bom levou milhares de pessoas ao mais novo empreendimento cultural, gastronômico e de lazer de São Paulo, que além de museu com 145 veículos, oferece shopping com 23 lojas, praça de alimentação, salão de eventos, capela, parque de diversões temático e, a partir de janeiro, um kartódromo de nível internacional. Como atração extra do primeiro dia, cerca de 200 Porsches, fabricados em diversas décadas, permaneceram expostos no entorno do prédio principal, durante confraternização de final de ano do Porsche Talk Brasil. O ingresso promocional para o museu é vendido por R$ 76,59 aos finais de semana e R$ 59,94 durante a semana, podendo ser comprado diretamente na bilheteria ou antecipadamente pela plataforma www.dl7tickets.com.br.

Antes mesmo das portas se abrirem, a família do analista de segurança em informação Elison Silva Pedroso, de 42 anos, já estava a postos. Ele, a esposa, Samantha Moretto, 44, o filho Arthur, 11, bem como os amigos Lucas Proença, 11, e João Jalovicar, 10, acompanhavam atentos há meses as notícias sobre a inauguração do complexo, o que só aumentou as expectativas. Na manhã de sábado, saíram cedo da capital paulista e após uma hora de viagem de carro, já estavam no empreendimento. Valeu a pena, pois foram os primeiros visitantes a entrarem no museu. Elison aprovou a iluminação especial do ambiente, que valoriza a cor e o brilho das raridades perfiladas ao longo de 2 mil metros quadrados de área. “Os carros expostos são sensacionais e têm uma qualidade de conservação incrível”, elogia. “Gostei bastante da infraestrutura das lojas e da ótima receptividade por parte da equipe do complexo. Certamente voltaremos outras vezes”, garante Samantha. Já a garotada curtiu os modelos que ficaram famosos no cinema. “O meu preferido é o Plymouth Superbird, que eu já tinha visto apenas em filmes, mas nunca ao vivo”, vibra Arthur. Raro no Brasil e até nos Estados Unidos, o modelo – equipado com motor V8 de 500 cv – ocupa lugar de destaque na mostra.

Tão logo entram no museu, os sentimentos de surpresa e encantamento ficam estampados na face dos apaixonados. Também pudera: é quase impossível ficar indiferente às formas e cromados de clássicos que marcaram diferentes épocas da indústria automotiva nacional e mundial. Muitos se emocionam ao ver uma réplica perfeita do McLaren MP4/8 com o qual Ayrton Senna disputou o campeonato da Fórmula 1 em 1993. Em tamanho real, o monoposto fica estrategicamente suspenso, de cabeça para baixo, logo no acesso. O médico paulistano Edvaldo Figueiroa, 64, revelou-se impressionado não apenas com a quantidade, mas também com a qualidade dos modelos. Nem muscle cars, nem os carros da década de 30: o modelo que mais chamou sua atenção foi um Nash Rambler ano 1952 azul. “É muito raro ver um exemplar rodando, pois tinha muitos problemas de fabricação e a maioria não resistiu à passagem do tempo. Esse carro está impecavelmente conservado”, argumenta.

O auxiliar logístico Cléberson Luiz Teixeira, 42, viajou 140 quilômetros desde Nova Odessa, na região de Campinas, para admirar os veículos neste domingo. Ele foi convencido pelo filho, Luiz Felipe, 15, que aguardava a abertura do complexo há vários meses. “Só as duas Lamborghinis lado a lado já valeram a nossa viagem de 280 quilômetros”, garante Luiz Felipe, referindo-se ao Diablo 1991 amarelo e ao Countach ano 1987 vermelho.



Museu é um dos maiores do Brasil

O Dream Car Museum já nasce como um dos maiores acervos do Brasil no segmento de veículos antigos. Estão expostos 85 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas, totalizando 145 veículos, pertencentes a colecionadores de São Paulo. O número total de veículos é mais do que o dobro dos 70 inicialmente previstos.

Os aficionados podem ver de perto os modelos que ficaram famosos em todo o mundo ao levar os pilotos de Fórmula 1 durante o desfile realizado antes do GP do Brasil, em 5 de novembro passado, no autódromo de Interlagos, como Ford Fairlaine, as Ferraris, Mercedes e os Cadillacs conversíveis, Buick, Rolls-Royce, Nash, Austin, Corvette, Camaro e Shelby Cobra. Além dos esportivos da Porsche, há também um trator fabricado pela marca alemã. Não faltam carros norte-americanos de diversas décadas e os nacionais que fazem parte da vida dos brasileiros, como Fusca, Opala e Landau, entre outros. Modelos famosos do cinema igualmente atraem olhares, como a réplica do Batmóvel e, para a alegria da garotada, os astros dos filmes “Carros” e “Speed Racer”.



Lojas, restaurantes, parque de diversões e kartódromo

Tudo no Complexo Dream Car Museum foi projetado em torno do tema “carros” para que a família inteira passe o dia com muito conforto. São 12 mil metros quadrados de área construída e 100 mil metros quadrados de área total. Enquanto os pais visitam o museu, os filhos podem curtir o parque com brinquedos alusivos aos carros. Próximo dali, há o kartódromo, que ficará pronto em janeiro próximo e proporcionará diversão com total segurança. São 8 metros de largura por 1.030 metros de extensão, medidas oficiais para homologação pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), estando apto a sediar não apenas competições de kart, mas também de motos e de drift de carros.

No shopping a céu aberto, as 23 lojas comercializam roupas, acessórios, souvenirs e miniaturas de automóveis e caminhões. Nos 4 restaurantes, que entrarão em funcionamento nas próximas semanas, há opções de almoço e jantar. Lanchonetes já servem sushi, pizzas, hambúrgueres, pastéis, espetinhos, cervejas e vinhos. Empresas dos ramos automotivo, gastronômico ou de qualquer outro setor que desejarem divulgar suas marcas em totens e outdoors podem contatar o empreendimento para estabelecer parcerias.

Dream Car Museum está localizado no Roteiro do Vinho

O mais novo complexo cultural, gastronômico e de lazer do Brasil está estrategicamente localizado a menos de uma hora (60 km) de carro de São Paulo, próximo das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. Quem mora na capital paulista ou em cidades como Sorocaba (40 km) e Campinas (100 km), não precisa gastar com passagens de avião e sequer planejar a viagem com muita antecedência. Basta acordar cedo pela manhã e pegar a estrada com a família. O bairro Canguera, onde o complexo foi construído, faz parte do Roteiro do Vinho, uma famosa rota turística composta por cerca de 30 vinícolas, adegas, hotéis, pousadas e centros de entretenimento.

Infraestrutura pronta para receber o público

As obras do Complexo Dream Car Museum começaram em março de 2022 e foram concluídas no início deste mês de dezembro – exceto pelo kartódromo, que entrará em operação no mês de janeiro. O empreendimento vai gerar cerca de 250 empregos, entre postos diretos e indiretos, fortalecendo a economia e o turismo de São Roque e região. Tudo começou com a ideia de uma modesta garagem para guardar carros antigos, projeto que acabou evoluindo para um museu e, logo na sequência, para o complexo.

A intenção sempre foi ir muito além do conceito de um encontro de veículos antigos ou de um museu tradicional, criando atrações para que toda a família pudesse se divertir durante o dia inteiro. Por esse motivo é que foram agregados ao projeto inicial o shopping, o kartódromo, o parque de diversões, os restaurantes, o salão de eventos e a capela temática, transformando o Dream Car Museum em um verdadeiro complexo cultural, gastronômico e de lazer. O projeto é assinado pela empresa Alejandro Garcia Mazzei Arquitetura e pelo engenheiro Nilson Yoshio Shimono. Já a identidade visual foi criada pela equipe da revista AutoMOTIVO, sob a direção de Fabio R. Codellos. A infraestrutura une o clássico e o moderno de forma harmônica, disponibilizando, inclusive, quatro eletropontos para carros elétricos. Dessa forma, enquanto o dono admira modelos que marcaram época no Brasil e no mundo, as baterias do seu veículo são recarregadas.



SERVIÇO

O que: Complexo cultural, gastronômico e de lazer Dream Car Museum

Onde: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque, São Paulo

Quando: a inauguração ocorre neste sábado (9 de dezembro) e domingo (10)

Atrações: museu com 145 veículos raros (85 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas), kartódromo (a partir de janeiro de 2024), parque de diversões, 23 lojas, lanchonetes, 4 restaurantes (em funcionamento nas próximas semanas), salão de eventos e capela

Horários: o complexo funciona de terças a domingos, das 9 às 21 horas

Estacionamento: custa R$ 20,00 por veículo e tem capacidade para 1.000 carros.

Ingressos: a entrada promocional para o museu custa R$ 76,59 por pessoa aos sábados e domingos. Durante a semana, o valor promocional baixa para R$ 59,94. As compras podem ser feitas diretamente na bilheteria ou antecipadamente, pela plataforma www.dl7tickets.com.br/dreamcarmuseum

Meia-entrada: válida para pessoas com mais de 60 anos e crianças de 7 a 12 anos, além de estudantes e militares. Crianças com até 6 anos estão isentas.