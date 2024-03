Público aprova o Expo Portal do Emprego Mulher em São Caetano

No Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de São Caetano do Sul, através da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), realizou a 1ª Expo Portal do Emprego Mulher, direcionada exclusivamente para mulheres. O evento ocorreu nesta sexta-feira (8/3), no Atende Fácil Express, no Bairro Prosperidade.

A Expo marca um avanço na busca pela igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Com o objetivo de facilitar a inclusão das mulheres, foram apresentadas cerca de 550 vagas de emprego, abrangendo desde estágios até posições efetivas.

“Estamos empenhados em promover a inclusão e a diversidade, proporcionando oportunidades igualitárias para todos os gêneros”, declara Daniel Córdoba, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação.

O evento é uma iniciativa inovadora na cidade, destinada a atender às necessidades específicas das mulheres em busca de recolocação ou inserção no mercado de trabalho. Em um contexto onde a representatividade feminina é crucial, a Expo Portal do Emprego Mulher visa estimular o empoderamento feminino e a diversidade no ambiente profissional.

Com vagas também para mulheres com deficiência e uma ampla variedade de funções disponíveis, a Expo Portal do Emprego Mulher reflete o compromisso de São Caetano com a inclusão e o desenvolvimento social e econômico.

VAGAS

As vagas oferecidas foram açougueira, acupunturista, ajudante de cozinha, biomédica, balconista, camareira, consultora de vendas, cozinheira, divulgadora, desenhista industrial gráfica, diarista, estagiária – fiscal, estoquista, embaladora, faxineira escolar, fiscal de prevenção e perda, fonoaudióloga, gerente de loja, gerente de pizzaria, garçonete, líder de jardim, líder de loja, maître, manicure, mantenedora (auxiliar), motorista, operadora de caixa, operadora de loja e caixa (pcd), operadora de supermercado, operadora de telemarketing, operadora, passadeira, promotora de vendas, promotora de vendas júnior, recepcionista, recepcionista (jovem aprendiz), representante de vendas, salgadeira, supervisora de campo, suporte administrativo, terapeuta ocupacional, vendedora, vendedora interna, vendedora júnior, dentre outras.

Para Bruna Ramos, 27 anos, “Essa é uma iniciativa de extrema importância para nós, mães, e até mesmo para mulheres mais velhas, pois enfrentamos mais dificuldades para conseguir emprego”.

Jéssica Gonçalves, 32 anos, busca emprego há três meses, desde que se mudou de Resende, Rio de Janeiro, para tentar uma oportunidade na área de administração. “Vim para São Caetano em busca de oportunidades na minha área, mas estou disposta a aceitar qualquer vaga disponível. Acho essa iniciativa só para mulheres muito interessante para oferecer mais oportunidades para o público feminino.”

Rosimere de Almeida, 48 anos, estudante de Administração, procura emprego há 5 meses e vê essa ação como uma ótima oportunidade. “Se eu conseguir um emprego, vai mudar minha vida. Estou realmente precisando trabalhar.”

As vagas que não foram preenchidas durante a Expo estão disponíveis no site do Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br/), também mantido pela Sedeti, uma plataforma para busca e cadastro de vagas e currículos, e cursos profissionalizantes.