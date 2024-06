Publicidade e público feminino fiel explicam contratação de Eliana pela Globo

Nos próximos dias, Eliana, 51, será anunciada oficialmente como nova apresentadora da Globo. As negociações acontecem pelo menos desde março e um acordo ainda não foi tornado público por causa do fim formal do contrato dela com o SBT, o que só ocorrerá no fim desta semana.

No conglomerado carioca de mídia, Eliana terá um projeto semanal no GNT. A loira será parte da bancada do Saia Justa, atração feminina que contará na atual temporada com Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado.

Além disso, ela será apresentadora da próxima temporada do Masked Singer Brasil, que estreia me 2025 na TV aberta. Eliana vai substituir Ivete Sangalo, que pediu para sair do programa após quatro temporadas, alegando cansaço.

O nome de Eliana era estudado pela Globo, ao menos, desde 2023, segundo apurou a reportagem. Em uma pesquisa de mercado realizada no início do ano passado, a paulista foi apontada como o nome feminino mais relevante da televisão para mulheres da classe C.

Desde o início da década de 2010, a classe C é a que mais assiste TV aberta. Além disso, Eliana é o nome feminino mais procurado pelo mercado publicitário para anúncios em televisão. Havia fila de interessados para se atrelar a ela no SBT.

Mesmo com o SBT em baixa nos últimos tempos, seus intervalos comerciais sempre tiveram grandes marcas. No último programa na emissora de Silvio Santos, exibido no último domingo (23), por exemplo, uma grande ação com a marca Downy foi realizada.

Um grande entusiasta de sua contratação foi Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo e Estúdios Globo, com quem Eliana se reuniu algumas vezes, uma delas na semana passada.

Além do Saia Justa e do Masked Singer, Eliana também ajudará em campanhas importantes da empresa. Ela estará no Criança Esperança deste ano, já como nome do elenco da Globo. Uma entrevista no Fantástico e participação na final da Dança dos Famosos estão previstas para apresentá-la ao público na emissora oficialmente.

Eliana foi descoberta por Silvio Santos em 1991. Então cantora de um grupo infantil, a loira logo estreou como apresentadora infantil. Ficou no SBT até 1998, quando se transferiu para a Record.

Retornou ao SBT em 2009, novamente pelas mãos do dono da emissora. Desde 2019, Eliana era vice-líder de audiência nas tardes de domingo. Ela vencia com frequência Rodrigo Faro, seu principal concorrente na Record.

Nos últimos tempos, porém, a apresentadora tinha seu programa questionado por telespectadores, que apontavam uma certa estagnação. Internamente, Eliana também reclamava da falta de investimentos.