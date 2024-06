Publicação bilíngue promove cidade de Santo André

O auditório da Fundação Santo André recebeu, nesta quinta-feira (20), o lançamento da terceira edição da revista City’s Book Santo André. A publicação, com 98 páginas e em duas línguas (português e inglês), atuará como um cartão de visitas do município, trazendo informações sobre diversos aspectos da cidade como dados sociais, sobre qualidade de vida e sobretudo economia. O evento de lançamento contou com a presença do Prefeito Paulo Serra, do secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato e o secretário de Inovação e Administração, Pedro Seno.

“Eu tenho muito carinho pela City’s porque é uma revista da cidade, mas que pela característica de seu conteúdo e de sua distribuição ela chega a pontos importantes, que fazem diferença na construção da imagem da cidade, e isso tem muito peso. Materiais como esse fazem a diferença, chegam na mão do empresário, de quem está fazendo seu planejamento estratégico, com informações importantes que podem ajudar na tomada de decisões”, disse o prefeito Paulo Serra.

Serra acrescentou que considera que grande parte dos bons resultados obtidos pela cidade nos últimos anos é fruto de uma visão empreendedora diferenciada que reverteu um movimento de saída de investimentos que estava em andamento. A City’s Book será distribuída em grandes grupos econômicos, embaixadas, bem como em todas as esferas políticas e empresariais e viagens ao exterior.

“No início da gestão, a gente estava lutando para manter as empresas na cidade, mas logo vimos que isso era pouco para o potencial de Santo André. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que não só mantivemos as empresas, mas estas mesmas empresas voltaram a investir, e ainda conseguimos atrair novos empreendimentos a ponto de reescrever a nossa vocação que partiu para a via da inovação, da tecnologia, dos serviços, da gastronomia deixando de lado aquela visão de industrialização que não volta mais”, acrescentou o prefeito.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, disse que política de desenvolvimento econômico de Santo André adotou o caminho objetivo e eficiente que é o incentivo ao investimento, que traz consigo a geração de emprego, renda e a melhoria na qualidade de vida da população. “Esta revista é mais uma ferramenta que teremos nesse sentido e é fruto de uma ideia na qual eu acredito muito: o poder das conexões. Por isso eu quero agradecer muito aos parceiros que tornaram esta realização possível, já que a revista é totalmente patrocinada pela iniciativa privada”, reforçou Banzato.

São parceiras da City’s Book as empresas Braskem, Construtora Patriani, Diguinho – Fraldas Descartáveis, Centro Universitário Fundação Santo André, Grand Plaza Shopping, Liceu Jardim, Grupo Motiró, Plastifama, Technos Prime, Totvs, Unipar, Wilson Sons, além da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André).