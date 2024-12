PT enfrenta queda alarmante entre eleitores de baixa renda em SP

O Partido dos Trabalhadores (PT) tem enfrentado uma queda significativa no apoio dos eleitores de baixa renda em São Paulo desde 2012. Uma análise da votação para a Câmara Municipal, realizada pela Folha de S.Paulo, revela que a fatia de votos válidos do PT nesta camada populacional caiu de 29,1% em 2012 para apenas 18,3% nas eleições mais recentes. A maior redução ocorreu entre 2012 e 2016, quando a votação do partido despencou sete pontos percentuais. O cenário atual aponta para um deslocamento do eleitorado em direção a partidos como PSOL, MDB, União Brasil e PL. O crescimento do PSOL é particularmente notável, com um aumento de seis pontos percentuais entre os eleitores de baixa renda. Esse fenômeno pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo mudanças no mercado de trabalho e o avanço do conservadorismo, representado pelo aumento das igrejas evangélicas nos bairros mais pobres. Além disso, a rejeição ao PT se intensificou desde 2016, especialmente após a derrota de Fernando Haddad na reeleição. O cientista político Cláudio Couto observa que essa rejeição está ligada à percepção negativa da esquerda, bem como ao pragmatismo do eleitorado, que busca representantes que tragam benefícios diretos para suas comunidades. Embora o PT ainda mantenha a maior parcela de votos entre os mais pobres, sua liderança está ameaçada por uma nova dinâmica política que favorece partidos considerados mais alinhados às necessidades imediatas da população. O MDB e o União Brasil, por exemplo, têm se destacado nesse cenário, evidenciando uma mudança nas preferências eleitorais que pode alterar significativamente o panorama político da cidade. Assim, as próximas eleições serão cruciais para entender se o PT conseguirá reverter essa tendência ou se continuará a perder espaço para novos players políticos.