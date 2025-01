PT de Diadema busca respostas após furto e vandalismo em sua sede

Na última terça-feira, 14 de janeiro, a sede do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) em Diadema foi alvo de um ato de furto e vandalismo. O incidente foi relatado pelo vereador e presidente municipal da sigla, Josa Queiroz, que constatou depredações em quase todas as áreas da sede, localizada na Avenida Piraporinha, no bairro Vila Nogueira.

De acordo com Josa, a direção do partido está realizando um levantamento detalhado dos itens furtados. Após a conclusão deste inventário, foi formalizado um boletim de ocorrência junto às autoridades competentes. O vereador manifestou a esperança de que o ato não possua motivações políticas.

Depredação e análise das imagens

Josa compartilhou imagens do local em suas redes sociais, evidenciando a desordem encontrada. Os registros mostram a cozinha revirada e objetos quebrados nos banheiros. Nas paredes, fotos do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff foram cobertas por tinta azul.

“Ao abrir o diretório para uma reunião programada para esta manhã, deparei-me com essa cena alarmante. A princípio, parecia um roubo. Estamos identificando o que foi levado, mas o vandalismo é o que mais se destacou nesse episódio. É bastante característico”, afirmou Josa.

O único espaço que não sofreu danos foi o plenário destinado às reuniões do partido. Para esclarecer a cronologia dos eventos, foram solicitadas informalmente as gravações das câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos e de uma escola. Segundo relatos de vizinhos, até a noite anterior ao incidente, não havia qualquer indício de arrombamento.

Confira registro feito por Josa Queiroz:

Investigações preliminares e possíveis motivações

O vereador ressaltou que a impressão inicial é de que o furto pode ter sido uma forma de encobrir o vandalismo. Quando questionado sobre possíveis ameaças recentes direcionadas ao partido, Josa Queiroz afirmou não ter conhecimento de nenhuma situação suspeita ou estranha.

O caso será investigado pelas autoridades locais, com a expectativa de que as imagens de segurança ajudem a identificar os responsáveis pelo ataque.